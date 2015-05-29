Продажа нефти Эр-Риядом Соединенным Штатам резко упала.

Саудовская Аравия быстро переориентируется на Китай. Потребность Пекина в энергоносителях не уменьшается. КНР сейчас занимает первое место на планете по закупкам нефти.







Экспорт саудовской нефти в Америку в прошлом году снизился до минимального уровня с начала финансового кризиса. По данным американского правительства, США в 2014 году покупали у саудовцев менее 1 млн. баррелей нефти в день. В 2013 году этот показатель составлял в среднем 1,5 млн. баррелей.

Последний раз поставки саудовской нефти в США были меньше 1 млн. баррелей в сутки в 2009 году, когда финансовый кризис резко снизил спрос на черное золото. Конечно, за шесть миновавших с тех пор лет были периоды, когда экспорт снижался за миллионную отметку, но они в отличие от прошлого года продолжались недолго, не больше одного-двух месяцев.



Такой же продолжительный период низких поставок саудовской нефти был зафиксирован в 80-е годы прошлого века, когда Эр-Рияд резко снизил добычу нефти, чтобы поднять на нее цену.

Главным источником энергии в Америке сейчас является собственная сланцевая нефть, добыча которой начинает постепенно оживать на фоне заметного повышения цен на нефть в последние пару месяцев. В последнее время также резко выросли импорт американцами нефти из Канады. Если в 2011 году он составлял в среднем 1 млн. баррелей в сутки, то в прошлом вырос до 3 млн.

В январе – апреле этого года экспорт нефти в Америку снизился почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сравнению с 2012 годом он уменьшился почти на 400 тыс. баррелей в сутки. Не удивительно, что США потеряли титул самого крупного покупателя черного золота на планете, которым владели последние четыре десятилетия. В этом году их обошла Поднебесная. В апреле импорт нефти Китаем составил 7,4 млн. баррелей в сутки, а США – 7,2 млн.

Потеряв изрядную долю американского рынка, Эр-Рияд быстро развернулся на восток, к азиатским партнерам. Сейчас самым крупным покупателем саудовского черного золота становится Китай, аппетиты которого на энергоносители несмотря на замедление экономического роста особенно не снизились.

Громадный азиатский и особенно китайский рынки вполне могли бы заместить Эр-Рияду американских покупателей, но в Аравии намерены и впредь продавать нефть в Америку по геополитическим соображениям и для того, чтобы диверсифицировать экспорт. По поставкам нефти в Америку арабское королевство сейчас уступает только Канаде. Саудовским компаниям принадлежат также акции американских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в США.

Снижение саудовского нефтяного экспорта происходит в самый разгар борьбы Эр-Рияда за сохранение своей доли на нефтяном рынке. На минувшей неделе саудовские власти заявили, что нефтяная политика королевства за последние полгода может быть признана успешной несмотря на 60-процентное снижение цен на нефть с июня 2014 по январь 2015 годов.

Между тем, положение Саудовской Аравии на азиатском рынке нельзя назвать безоблачным. В последнее время выросла доля иранской и иракской нефти, что не может не беспокоить саудитов.

Министр нефтяной промышленности королевства Аль-Найми ездил в апреле в Китай с рабочим визитом. Во время поездки в Пекин он заявил, что Аравия поставляет сейчас Поднебесной более 1 млн. баррелей нефти в сутки.

«Спрос в Азии на нефть остается высоким,- заявил бессменный на протяжении многих лет руководитель нефтяной промышленности королевства,- и мы готовы удовлетворить любые требования наших клиентов».

Эр-Рияд также запустил в последнее время ряд совместных проектов по строительству НПЗ в азиатских странах, в т.ч. и в Южной Корее.



