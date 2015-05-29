Нефть в пятницу немного дорожает, Brent торгуется выше $63 за баррель

После незначительного роста в четверг нефтяные котировки продолжили подъем в пятницу утром, и пока динамика цен остается положительной. К 8:36 мск фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $63,02 за баррель, а цена на баррель WTI в это время была на отметке $58,25.

Как считают некоторые эксперты, цены на нефть с начала года поднимались в основном из-за краткосрочных причин - таких, как беспокойство на фоне беспорядков на Ближнем Востоке. Кроме того, вырос спрос на нефть в Китае, втором по величине в мире потребителе и крупнейшем импортере нефти. Плюс ко всему сокращаются товарные запасы нефти в США, на что тоже резко реагирует рынок. Добыча нефти в стране также немного падает.

В конце концов, рынок реагирует на вчерашние данные от Информационного Агентства энергетики США — по их данным, на прошлой неделе в стране запасы сырой нефти сократились на 2,802 млн баррелей вместо ожидаемых аналитиками 0,857 млн баррелей.