EURUSD Падение и рост прогноз на 28.05.2015 продолжение
Аналитика и прогнозы

EURUSD Падение и рост прогноз на 28.05.2015 продолжение

28 мая 2015, 10:12
Yuriy Khrustalov
Yuriy Khrustalov
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Утро порадовало продолжением предполагаемого движения, ждем продолжения графика:)
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