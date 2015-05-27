Сравнительная характеристика ПАММ брокеров

В последнее время количество ПАММ площадок значительно увеличилось и перед инвесторами встал закономерный вопрос: "Какую ПАММ площадку выбрать?" Однозначного ответа никто не даст, хороших трейдеров можно найти на любой площадке.

В текущем рейтинге ПАММ брокеров запущенном у нас на сайте лидирует ПАММ брокер Альпари, на втором и третьем местах RVDMarkets и AMarkets соответственно...

Продолжается голосование и на виртуальной выставке Masterforex-V EXPO, где так же идет выбор по многим номинациям среди которых есть "Лучший ПАММ брокер" в которой тройку лидеров составляют брокеры: FiboGroup, Alpari, RVDMarkets

Закончилось голосование премии "IAFT Awards 2014", на котором были определены лучшие брокерские компании. Вот некоторые победители с наличием ПАММ счетов: Лучший брокер года - MFX Broker, Лучший инновационный брокер - RVDMarkets

Пульс Брокера: общая статистика ПАММ-брокеров по количеству ПАММ счетов, капитала инвесторов и управляющих

Из таблицы видно, что по общему капиталу ПАММ счетов лидирует с отрывом Альпари - более 20млн.$ На втором месте RVDMarkets - около 5млн.$ далее с 3-го по 6-е место FxOpen, Insta, Tenko, LiteForex - с капиталом от 1 до 3-х млн. $

По количеству открытых активных ПАММ счетов лидирует ИнстаФорекс (такое кол-во объясняется центовыми счетами и порогом в 1$), на втором месте Альпари.

По среднему капиталу ПАММ счета выделяется TenkoFX (34.000$), RVDMarkets (14.000$), FxOpen(13.000$), Alpari (8.000$)

ИНТЕРФАКС-100. Рейтинг форекс-брокеров в России - 2014 г

Четвертый год подряд «Интерфакс – Центр Экономического Анализа» подготовил обзор рынка услуг FOREX-компаний в России, а также рейтинг компаний отрасли. По сравнению с 2013 г. совокупный объем операций физических лиц на рынке FOREX в 2014 г. сократился примерно на 20%. На долю трех крупнейших FOREX-брокеров приходится 60% активных клиентов (253 тыс чел.) и 64% совокупного оборота ($224 млрд). Тройка лидеров FOREX-брокеров по числу клиентов выглядит следующим образом: Alpari – 120,0 тыс (28,3% рынка), Forex Club – 71,8 тыс (16,9% рынка), TeleTRADE – 61,5 тыс (14,5% рынка). Те же три компании лидируют по объемам среднемесячных оборотов: Alpari - $107,0 млрд (30,5% рынка), Forex Club - $63,3 млрд (18,1% рынка), TeleTRADE - $54,3 млрд (15,5% рынка). По данным показателям компания Alpari лидирует с большим отрывом от основных конкурентов. Рынку услуг FOREX-брокеров в России свойственна высокая концентрация, в целом на долю 10 крупнейших FOREX-брокеров приходится более 80% рынка, как по числу клиентов, так и по объему их оборотов.

Сравнение ПАММ брокеров по посещаемости

Alexa Rank – рейтинговая система оценки сайтов, основанная на подсчете общего количества просмотра страниц и частоты посещений конкретного ресурса. Alexa Rank вычисляется исходя из показателей за три месяца. Число Alexa Rank – это соотношение посещаемости одного ресурса и посещаемости прочих Интернет-порталов, поэтому, чем ниже число Alexa Rank, тем популярнее ресурс.

Наилучшие показатели посещаемости имеют ПАММ брокеры: Альпари, FxOpen, RVDMarkets, Dukascopy, Forex4you

Наблюдается рост посещаемости: Gainzy, Dukascopy, Liteforex, AMarkets, FxOpen

Наблюдается спад посещаемости: TenkoFX, Instaforex, MFXbroker, Fibo, Freshforex

Наилучший PR рейтинг имеют брокеры: Альпари, Weltrade, Forex4you, Alfa-forex

По количеству всевозможных наград и премий лидируют Альпари ИнстаФорекс как самые старые и опытные ПАММ брокеры

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