USD/RUB: курс доллара поднялся выше 51,35 руб.

В среду к 12:03 мск курс доллара резко поднялся — на 0,82%, до уровня 51,354 руб. Пара USD/RUB в начале торгов уже отскочила от двухнедельного максимума на фоне роста мировых цен на нефть. Рубль прежде поддерживали продажи валюты под уплату налога на прибыль от экспортеров. Пара EUR/RUB также поднялась на 1,52% - до отметки 56,118.

Курс доллара превысил отметку в 51 руб. впервые за две недели. По мнению экспертов, рост доллара обусловлен небольшим нисходящим движением нефти. Июльские фьючерсы на Brent торгуются сейчас около уровня $64,3 за баррель.

Похоже, участники рынка отыгрывают окончание налогового периода и ухудшение настроя на рынках капитала. Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" тоже объясняют усиление роста доллара возобновлением падения цен на нефть.

«Тот факт, что пара USD/RUB поднялась выше 50, вполне соответствует динамике курса других валют развивающихся рынков, – говорят аналитики Sberbank CIB. – Сегодня пара USD/RUB, по нашим оценкам, будет колебаться в диапазоне 50,5-51,1». Эксперты банка также не исключали, что пара может побить и эти верхние границы.

«Хотя рубль чрезмерно перекуплен к нефти, вряд ли в такой ситуации ЦБ пойдет на усиление интервенций, на фоне падающей нефти стабильность рубля дороже, чем необходимость поддержать бюджет. Тем не менее, мы продолжаем ждать падения рубля, ждем доллар-рубль на 53-54, разворот пока набирает силу», – прогнозируют аналитики ВТБ24.

Впрочем, на рост курсов валют мог повлиять и Банк России, который продолжает валютные интервенции в прежних объемах – по $200 млн в день. На этой неделе заканчивается период налоговых платежей, а пара USD/RUB уже выросла, что опять же стимулирует экспортеров не торопиться с продажей валютной выручки, а подождать более выгодного курса. При том условии, что центробанк продолжит интервенции, дальнейшее ослабление рубля становится неизбежным.