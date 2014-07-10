Нефть упала до $101,65 за баррель

Фьючерсы на нефть продолжают понижаться на фоне снижения напряженности по поводу вероятных перебоев поставки с Ближнего Востока.

Сегодня нефть Brent упала до пятинедельного минимума, опять же сыграли роль прогнозы поставок из Ливии. Добыча на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении Sharara растет гораздо быстрее, чем ожидалось, и уже достигла почти 2/3 своей производительности. Сейчас нефть марки Brent с поставкой в августе торгуется на уровне $107,99 за баррель (утром дошла до $107,77 - минимума с 6 июня).

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть WTI с поставкой в августе выросла до сессионного минимума $101,61 за баррель, самой слабой отметки с 5 июня. Сейчас торгуется на уровне $101,65 за баррель.

Еженедельные данные о запасах, опубликованные в среду, показали, что объемы автомобильного бензина в США увеличились на 0,6 млн баррелей на прошлой неделе, хотя ожидалось сокращение на 0,3 млн баррелей.