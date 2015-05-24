Пульс частного инвестора - еженедельный дайджест (24.05.15)

НОВОСТИ ПАММ БРОКЕРОВ

На предстоящих выходных в Киеве прошла очередная выставка ShowFx World 2015. Посетители смогли пообщаться с представителями дилинговых компаний в выставочном зале, прослушать семинары и мастер-классы по различным аспектам трейдинга, а заодно поучаствовать в приятных розыгрышах, подготовленных компаниями-экспонентами и организаторами выставки. Как обычно тут засветились завсегдатаи Инста Форекс и Форекс Клуб.

В текущем рейтинг ПАММ брокеров запущенном у нас на сайте лидирует с отрывом Альпари, так же Альпари лидирует и по количеству ПАММ счетов и по общему капиталу ПАММ счетов.

Продолжается голосование и на виртуальной выставке Masterforex-V EXPO, где так же идет выбор по многим номинациям среди которых есть "Лучший ПАММ брокер" в которой тройку лидеров составляют брокеры: FiboGroup, Alpari, RVDMarkets

По Пантеон-Финанс и Форекс Тренд официальных новостей нет. РЕН ТВ по обращению инвесторов снял ролик на тему фабрикации дела Форекс Тренд "службой быта"

На блоге инвестора http://www.profvest.com/ есть статья которая будет возможно полезной инвесторам ФТПФ о том как возможно вернуть свои средства из этих компаний, как составить иск в суд и прочие тонкости....

Герчик ушел из Финама и запускает 2 своих проекта в США: хедж-фонд Gerchik&Co и доверительное управление. Эксклюзивное видео.

AMarkets объявляет постоянный фотоконкурс «Жизнь в стиле #amarkets». Бонусы за фотографии

Альпари - запускает недельные скидки в рамках программы Альпари Бонус

Уникальная программа Альпари Бонус набирает все большую популярность среди трейдеров и инвесторов со всего мира. Многие уже по достоинству оценили скидки, позволяющие значительно улучшить условия торговли и инвестирования. Раньше скидки в рамках программы Альпари Бонус можно было подключить только на месяц, теперь же вы можете воспользоваться и недельными скидками. Таким образом, вы сможете подобрать наиболее оптимальные и эффективные компенсации для своей стратегии торговли или инвестирования. Торгуйте, инвестируйте с выгодой для себя

Forex4you отпраздновал 8 летие успешной работы. Конкурс, посвященный 8-летию Компании - игра по ориентированию на сайте компании с последующим розыгрышем приза.

ИнстаФорекс - представляет свое нововведение, позволяющее получать прибыль и увеличивать капитал для торговли на валютном рынке. Новый сервис InstaCredit является прототипом банковской системы кредитования. Таким образом, благодаря новой системе инвесторы имеют возможность вкладывать свои деньги в торговлю трейдеров на наиболее выгодных для них условиях. А трейдеры, в свою очередь, задав желаемые условия, сумму, срок кредитования и процент, могут найти инвестора, предлагающего наиболее выгодные параметры кредитования.

Система InstaCredit удобна обеим сторонам — инвесторы зарабатывают без необходимости вести торговлю, а трейдеры получают дополнительные средства для управления. Стоит отметить, что система InstaCredit не имеет аналогов. С InstaCredit заработок на рынке Форекс еще более доступен для каждого желающего.

FreshForex представляет новую акцию «Ребейт будущего» Подключай и возвращай до 50% от суммы, потраченной на спред. 10$ за лот убыточной или 5$ за лот прибыльной сделки — выбери свой вариант! Период действия акции: 04.05.2015 — 02.08.2015

Компания GAINSY предоставляет $10,000.00 реальных денежных средств в управление опытным трейдерам, которые уверены в своих торговых способностях и нацелены на получение значительной прибыли. Средства предоставляются всем опытным трейдерам абсолютно бесплатно, условия получения максимально просты. Программа «$10,000.00 в Управление» действует до 31 декабря 2015 года.

Отчеты ПАММ портфелей ПАММ брокеров за апрель

Рекомендованные управляющие трейдеры - обновление за май

Обратите внимание - ПАММ брокеры которые имеют проблемы с выплатами: FOREXTREND, PANTEON, DIVENFX, MRCMARKETS, LIONSTONE, UNIVELL BROKER, FOREXSTART

НОВОСТИ ИВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

МПО Статус - Открытие новых кооперативных участков МПО СТАТУС: Улан-Удэ - 22 мая открытие Кооперативного участка состоится по адресу: улица Балтахинова, д.15 (офис 409), Красноярск - 25 мая открытие Кооперативного участка состоится по адресу: улица Алексеева, д.49 (офис 13/20) Иркутск - 25 мая состоится первая городская презентация компании «МПО Статус» по адресу: ул. Свердлова, д. 19 гостиница «Русь»

В июне планируется открытие Кооперативных участков в Ижевске, Екатеринбурге, Перми и Санкт-Петербурге

Shareinstock - на бирже долей 18 мая сделаны выплаты дивидендов по следующим эмитентам: LADY74 - размер дивидендов 5% TTLRLT - размер дивидендов 4% DECORS - размер дивидендов 5% На биржу был добавлен новый эмитент "Юзерклик" Проект направлен на привлечение тематического трафика на сайты пользователей. Размер дивидендов: 3-5% в месяц

Последние скамы хайп-проектов: WMA-Digital, Twoy.pro, startup-exchange.net, X365.club, Financiarity, Creative Investments, ФГ "Легион", follovvme, coinclub.biz, navseh.biz, startinvest.com(проблемы), BTC Plaza. Более полный список скамов и предскамов тут...

Актуальный хайп-портфель на май

Стратегия реализуется путем управления и перераспределения инвестируемых средств внутри портфеля, постоянному мониторингу проектов и своевременной ежемесячной их ротации. Хайп проеткы проходят тщательный отбор по основным показателям: популярности у частных инвесторов на форуме MMGP, средней доходности не менее 5% и не более 15% в месяц, возрастающий коэффициент AlexaRank, наличие проекта в рекламе у известных инвестиционных блоггеров. В состав может входить до 10 хайп проектов.

1. Leveron 2. Tower-invest 3. RusPranaFinance 4. Delston-capital 5. Elevrus (новый проект)

Рекомендуемый максимальный срок инвестирования в портфель 3 месяца. Доля хайп портфеля не должна превышать 10% от общего инвестиционного портфеля, ротация ежемесячно.

Текущий рейтинг хайп проектов по данным форума частных инвесторов mmgp.ru и авторитетности ресурсов по посещаемости.

RusPranaFinance - новый проект для оптимального хайп портфеля. RusPranaFinance дарит каждому, зарегистрировавшемуся на сайте (до 9 мая 2015 года), 50$ на счет в личном кабинете, которые и станут вашей первой инвестицией! При этом ежемесячный процент, начисленный на тело депозита, можно вывести. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.

GoldenTea - игра с выводом денег. 1) Покупаете чайные кусты в «Магазине»2) Сажаете их на «Игровом поле»3) Через некоторое время(какое вам удобно) собираете и продаете чай.

4)Выводите деньги на электронные кошельки, либо снова закупаетесь кустами в магазине.

Elevrus - новая млм пирамида, стремительно набирает обороты на форуме mmgp только стартовала и уже в топе. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 4-х месяцев.

Меркурий, Poker Automatics, webtransfer-finance, pegasusasset, Compass Business, Ogden Organization- хайп проекты долгожители, рекомендуем сокращать позиции.

НОВОСТИ БЛОГОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Текущий показатель индикатора настроения частных инвесторов 3.0 нисходящая динамика. "ЛБЧИ - 2015" - текущие лидеры голосования. В рейтинг блогов добавился новый интересный блог pammcapital.com Общее же количество блогов после ревизии сократилось до 117. Из рейтинга удалены заброшенные и неактуальные блоги, в очереди на удаление еще порядка 10 блогов в основном заточенные под ФорексТренд

Продолжается конкурс блогов частных инвесторов "Знакомство с биржей SHAREINSTOCK" Напоминаем что первым 30 участникам биржа дарит 300$ безвозмездно. Успейте использовать возможность получения вознаграждения, так как еще есть несколько свободных мест. Тем более что решением администрации конкурс решено продлить до 1 сентября.

Финансовые пирамиды 2014: потери россиян составили более 2 млрд. руб.(fffreedom.ru)

Недавно зампред ЦБ сообщил, что финансовые пирамиды 2014 года мошенничеством отняли у россиян более 2 миллиардов рублей. И это только официальные данные! По неофициальным же сумма потерь граждан от действий финансовых пирамид в 2014 году в разы больше! Я думаю, вы сами помните последние хайпы прошлого года: МММ, MMCIS, Mill Trade, Goldboro, Almida и т.д. это только в интернете! А сколько еще было мелких хайпов и пирамид в «офлайне», о которых мы даже не слышали? Сотни! А может быть даже тысячи! Читать далее...

Обзор ПАММ-счетов за неделю 18.05-22.05.15 (pasprofit.ru) Обзор ПАММ-счетов – RVDMarkets: Money Train NEW, Reality EA; AMarkets: ForexPlus, ForceIndex ПАММ-управляющий Money Train NEW постепенно начал завершать майскую просадку, начав на этой неделе восстановление общей доходности. После срабатывания двух стоп-лоссов и фиксации крупных убытков в конце апреля, первая половина мая тоже оказалась убыточной. Просадка достигла 30%, но сохранялась рабочей.

При недавнем активном восстановлении доходности предыдущий максимум был обновлён, а прибыль за неделю составила +9.47%. С такими темпами прибыльной торговли управляющий может к концу месяца отыграть большую часть своих потерянных позиций, но риски всегда остаются. Читать далее...

Изменение условий работы с чарджбеками (antines.ru)

Небольшое объявление! С 1 июня я прекращаю приём заявок на индивидуальное сопровождение чарджбеков Forex Trend & Panteon Finance. Когда я стартовал данную услугу, я не ожидал подобного ажиотажа: сейчас заявки на индивидуальное сопровождение подали уже более 30 человек, а общая сумма оспаривания по всем клиентам перевалила за 50,000,000 рублей. Поэтому я... Читать далее ...

К какому виду инвесторов вы относитесь? Основные виды инвесторов.(thisinvest.com)



Классифицировать инвесторов следует прежде всего с разделения их всех на две большие группы: профессионалов и непрофессиональных инвесторов. К инвесторам профессионалам относятся те, кто может полностью обеспечивать свое комфортное существование исключительно доходом от своих инвестиций. Портфель профессионала складывается из множества инструментов и группируется по рискам. Управлять портфелем профессиональный инвестор может самыми разными способами. Читать далее ...

Пассивное и активное инвестирование (thisinvest.com)



Испокон веков желание моментально разбогатеть тревожило умы людей. На сегодняшний день ничего практически не поменялось. Только вот способов достижения этой цели стало значительно больше. Одним из эффективных и популярных способов сейчас считается торговля на рынке Forex. Как раз благодаря такому виду заработка и становиться возможным быстрый приток денег. Но, как вы сами понимаете, здесь не обошлось без недостатков в виду высокой степени риска. В зависимости от того, каким количеством свободного времени вы располагаете и сколько из него сможете уделить самому рынку, например, анализу котировок акций, поиску доходных сделок и прочих аспектов, следует выбрать тот тип инвестирования, который подойдет именно вам. Но как узнать, что именно вам подойдет? В этой статье я как раз и попытаюсь ответить на этот вопрос, описав преимущества и недостатки каждого из них. Читать далее ...

Инвестируем в бизнес (smfanton.ru)

Если вы планируете всерьез заниматься инвестициями, то рано или поздно в вашем инвестиционном портфеле появятся различные бизнесы. Инвестирование в частный бизнес с вхождением в состав учредителей юр. лица по различным причинам может быть не желательно для инвестора, к тому же далеко не каждый предприниматель пойдет на это. Альтернативой является заключение между инвестором и бизнесменом договора займа денежных средств. Читать далее ...

Анализ торговли ТОПовых управляющих за апрель 2015 года (profvest.com)

Второй весенний месяц дал не самые приятные для глаз и портфелей результаты. Основной причиной убытка многих среднесрочных торговых систем управляющих стало сильное ослабление доллара, что привело к неожиданному изменению тенденций на многих валютных парах. На фоне макроэкономической нестабильности возросла динамика рыночных цен, которая ещё больше усложнила торговлю.

В апреле произошло несколько крупных просадок, из которых управляющим только предстоит выйти. Несомненно, были и некоторые приятные моменты, но в итоге месяц закончился для многих инвесторов с минусом. В нашем обзоре мы рассмотрим одни из самых запоминающихся и значимых изменений в доходности топовых управляющих компаний RVD Markets, Alpari, AMarkets, TenkoFX и FXOpen. На эти моменты стоит обратить своё внимание и сделать соответствующие выводы. Читать далее ...

Инвестиции в Игры (alphainvestor.ru)

Сложно представить современный мир без компьютерных игр. Сегодня в игры играют все, от мала до велика. И если раньше программисты занимались разработкой игр по большей части из-за самого процесса создания, то на сегодняшний день – это многомиллиардный бизнес. А раз там крутятся огромные деньги – то это хорошая идея для инвестиций!

Давай для начала рассмотрим, какие основные жанры игр сегодня существуют. Самые популярные жанры – это: Стратегии – игры, где тебе предстоит развивать армии, города, народы, добывать ресурсы, строить здания, и тому подобное. Цель обычно – мировое господство, никак не меньше. Читать далее ...

Новое на Investflow.Ru:ПАММ-счета FIBO Group: 119 счетов, общий капитал более 350 тысяч долларов.

Логика распределения прибыли в ПАММ FIBO Group отличается от большинства брокеров и похожа на ту, что использует брокер RVD Markets: большая часть ПАММ-счетов имеет частое (раз в неделю) распределение, что нежелательно для инвесторов, однако, при уходе счета в минус и последующей серии положительных ТП, трейдер не будет получать вознаграждение до тех пор, пока не доведет инвесторский счет до исторического максимума.

Все новости блогов частных инвесторов читайте в нашей ленте. Для добавления своей ленты отправьте заявку на нашу почту. Блоги имеющие наибольшее количество переходов на наш сайт приоритетно добавляются на главную страницу в раздел новостей блогов.

ВСЕ ГОТОВЫЕ ПАММ ПОРТФЕЛИ И КОНСТРУКТОРЫ У НАС НА САЙТЕ...

СИСТЕМА "INVESTBOX" - портфели с двойной диверсификацией

РЕЙТИНГ ПАММ БРОКЕРОВ ГОЛОСУЙТЕ...

РЕЙТИНГ БЛОГОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ ГОЛОСУЙТЕ...

АКЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БОНУСЫ...