Visa ищет партнера для внутрироссийского процессинга: пока безрезультатно

Visa пока не нашла партнера для внутрироссийского процессинга, сообщил журналистам руководитель департамента инноваций компании "Visa Россия, СНГ и Юго-Восточная Европа" Андрей Алейкин.Visa продолжает поиск внутрироссийского партнера.



"Как только он будет завершен, мы обязательно сообщим", — сказал он.

Закон о создании в России Национальной системы платежных карт (НСПК) и обеспечении бесперебойности работы международных платежных систем был принят весной текущего года, после того, как Visa и MasterCard отказались обслуживать клиентов ряда российских банков, попавших под американские санкции из-за включения Крыма в состав России. Он содержит запрет на одностороннее прекращение оказания услуг не только операторами платежных систем, но также операторами платежной инфраструктуры, расчетными центрами, а также участниками платежной системы.

Кроме того, оператор платежной системы, не являющейся национально значимой, обязан внести на спецсчет в ЦБ обеспечительный взнос. Размер взноса стал основной проблемой для международных платежных систем. Он приравнен к сумме переводов денежных средств на территории России в рамках платежной системы за два дня. Эксперты компании Morgan Stanley оценили размер взноса для MasterCard в $1 млрд, а для Visa — почти вдвое больше: $1,9 млрд.

25 июня был опубликован для экспертного обсуждения проект постановления, дающего отсрочку Visa и MasterCard по уплате взносов до 31 октября. За это время им предстоит найти партнеров в России.

В рамках Петербургского международного форума в мае руководство платежных систем провело переговоры с представителями российского правительства, по итогам которых было объявлено, что Visa и MasterCard продолжат работать в России.

Компании создадут дочерние структуры, которые будут интегрированы в формируемую национальную платежную систему. Операторы за полгода наладят сотрудничество с российскими платежными системами, после чего им понадобится еще года полтора на создание "дочек". Процессинг будет осуществляться внутри России.