Danske Bank обновил валютные прогнозы

В таблице ниже представлены обновленные валютные прогнозы экспертов из Danske Bank. По мнению валютных стратегов банка, расхождения в монетарных политиках и потоках портфельных инвестиций будут ключевыми драйверами динамики евро/доллара. В банке ожидают в ближайшие месяцы снижение потребительской инфляции в еврозоне, что должно возобновить рыночные слухи о дополнительном стимулировании со стороны ЕЦБ. Danske Bank пересмотрел в сторону понижения прогнозные оценки по паре евро/доллар. При этом, несмотря на минорный тон недавних статистических данных по Великобритании, в частности, в секторе обрабатывающей промышленности, эксперты банка ожидают, что во втором полугодии экономика страны сохранит высокие темпы восстановления. Danske прогнозирует повышение ставок Банка Англии в январе. Кросс курс евро/фунт должен продолжать нисходящее движение. Именно за счет расхождения в монетарной политике.