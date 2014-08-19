Азия поднимает золотые фьючерсы в цене

Во вторник утром фьючерсы на золото растут на азиатской бирже. В подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются на уровне $1.301,00 за унцию. Золото, скорее всего, найдет поддержку на 1.293,00 и сопротивление на 1.321,80.

Индекс доллара, который отслеживает динамику доллара против корзины из шести других основных валют, изменился на 0,03% и торгуется на 81,65.

В то же время индекс на серебро с поставкой в сентябре изменился на 0,14% и торгуется на уровне $19,663 за унцию, а индекс на сентябрьскую медь не изменился и торгуется на уровне $3,111 за фунт.