Греция обещает договориться с кредиторами за 10 дней

Пресс-секретарь греческого правительства заявил, что страна рассчитывает достичь договоренностей формата «деньги за реформы» в течение ближайших 10 дней. Греция планирует исполнить обязательства по всем свои платежам в июне.

Премьер-министр страны, Алексис Ципрас, провел вчера в Риге переговоры с лидерами Франции и Германии. Это была очередная попытка сторон ускорить разрешение долгового кризиса в Афинах.

С момента своего избрания левое правительство, возглавляемое Ципрасом, вот уже четыре месяца пытается договориться с ЕС и МВФ о сделке, которая высвободит последний транш запланированной финансовой помощи для Греции в размере 7,2 млрд евро. Однако переговоры застопорились на том, что правительство не хочет проводить непопулярные реформы: пенсионную, трудовую, налоговую.



В следующем месяце Афины должны выплатить задолженность перед МВФ на общую сумму в 1,5 млрд евро, и это — не считая того, что страна должна будет выдать зарплаты госслужащим и пенсии. Первый транш надо перевести 5 июня.

«Правительство стремится выполнить все свои обязательства и доказывает это с большим трудом и в очень сложных условиях», — говорит пресс-секретарь, Габриэль Сакелларидис. — «План охватывает все платежи. Приоритет ставится на внутренних нуждах страны, а затем следуют интересы кредиторов».

По словам Сакелларидиса, сделка с ЕС и МВФ позволит ЕЦБ включить греческие бонды в свою программу количественного смягчения, что входит в приоритеты Афин.