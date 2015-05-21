Немецкий министр финансов не исключает дефолта Греции

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что не может исключить греческого дефолта. В свое время, в 2012 году Шойбле давал заверение, что ЕС не допустит дефолта Греции. Вчера на вопрос о том, сможет ли он повторить это обещание, Шойбле ответил: «Я бы очень хорошо подумал, прежде чем повторить его в нынешней ситуации».

«Суверенное демократическое решение греческого народа поставило нас в совершенно иное положение, нежели три года назад», — сказал министр, говоря о январских выборах, на которых победила радикальная левая партия, пообещавшая переломить ситуацию с жесткой экономией и болезненными экономическими реформами в стране.



Господин Шойбле — главный архитектор системы жесткой экономии, которая стала ответом Европы на долговой кризис. В интервью вчера он не проявил никаких признаков готовности к компромиссу в переговорах о том, чтобы разблокировать последнюю порцию денег, приготовленных для помощи Греции. Если договоренности достичь так и не удастся, то через шесть недель у Греции не останется иного выбора, кроме дефолта по миллиардным долговым платежам этим летом.