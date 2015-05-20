EUR/USD: евро продолжает снижение, на него давят заявления ЕЦБ и действия греческих кредиторов

В среду утром евро продолжает снижение против доллара США — на единую европейскую валюту давит заявление представителей ЕЦБ об увеличении объемов программы QE в мае-июне, а также неясное будущее Греции. Вчера член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кёре заявил, что регулятор собирается нарастить объемы выкупаемых активов в этом и следующем месяце, несмотря на низкую ликвидность на долговых рынках.

Кёре уверял рынок, что ЕЦБ действует так исключительно из-за того, что летом (с середины июля по август) на рынке обычно очень низкие объемы ликвидности. Чтобы не портить ситуацию и не нарушать своих планов, регулятор просто выкупит больше бондов в ближайшие месяцы и будет осторожнее действовать в середине лета. Затем, в сентябре, если будет необходимо, ЕЦБ вновь увеличит покупки, когда на рынки вернется ликвидность.

Что касается греческого вопроса, то здесь снова все становится запутанно и туманно. "Масла в огонь" подливает спикер греческого парламента Никос Филис, который заявил, что Греция не будет переводить средства МВФ, если в скором времени переговорщики не найдут компромисс. Уже сейчас многие из экспертов думают, что МВФ и правда не получит своих средств 5 июня.

"Я думаю, что сделка маловероятна и на следующей неделе, и через две недели. Правительство Греции пока что не сделало существенных уступок навстречу требованиям кредиторов, а кредиторы вряд ли продолжат финансировать Грецию, если Греция не согласится реализовать необходимые реформы", — говорит глава факультета финансов Лондонской школы экономики, профессор Димитрис Ваянос. Он также не исключает вероятность, что дефолт может повлечь за собой выход Греции из еврозоны.

Все эти новости давят на евро в эти дни, поэтому аналитики вновь не исключают скорого паритета с долларом, если ситуация не изменится. К 12:09 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1111 (-0,35%). Сегодня евро уже упал до минимумов в этой паре, дойдя до отметки 1,1063, хотя сразу после этого поднялся до 1,1123. Аналитики не исключают второй волны ослабления европейской валюты в ближайшее время.