Новый дедлайн для Греции: 12 дней

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд установили очередной дедлайн для Греции. В качестве нового «последнего срока», до которого надо окончательно договориться с кредиторами о финансовой помощи, устанавливается конец мая . Таким образом, Греция получила очередной недвусмысленный намек на то, что пора бы интенсифицировать процесс.



Во вторник в Берлине Меркель и Олланд сказали, что их очень впечатлила речь премьер-министра Греции, Алексиса Ципраса, с которой он выступил на заседании ЕС в Риге. «Мы надеемся, что именно сейчас ускоряется прогресс переговоров, идущих на соответствующих форумах: в частности, в так называемой Брюссельской группе», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с французским лидером. Олланд заявил, что «оставить Грецию в еврозоне — в общих интересах, поэтому достижение общего согласия — общая цель».

Объединенное заявление лидеров двух крупнейших экономик еврозоны добавило давления на Ципраса и заставляет его ускориться. Вот уже четыре месяца продолжается противостояние между Грецией и ее европейскими кредиторами. Это оказывает сильное влияние на рынки, а еще в воздухе до сих пор висит вопрос о будущем Греции и евросоюза. Президент ЕС, Жан-Клод Юнкер, тоже говорит, что решение должно быть принято не позднее конца мая.

Тем временем Янис Варуфакис и Алексис Ципрас в понедельник заявили, что переговоры о разблокировке последнего запланированного денежного транша находятся «на финишной прямой».

Однако, например, Йерун Дийссельблум, председатель еврогруппы, свидетельствует, что выход из тупика в переговорном процессе происходит слишком медленно. Управляющий директор МВФ, Кристин Лагард, подтверждает, что ситуация остается «трудной». Вице-президент Еврокомиссии, Валдис Домбровскис, присоединяется: «Нужно проделать еще очень много работы».