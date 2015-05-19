Доллар подскочил после выхода данных по жилью в США

Индекс доллара сегодня днем вырос до отметки 95,52 после выхода данных по жилью в США. Отчеты показали, что в апреле резко выросло число выданных разрешений на строительство и объем строительства нового жилья. К 16:43 мск индекс USD был на отметке 95,31, показывая рост на 1,15%.



Доллар сегодня начал расти, когда Министерство торговли США заявило, что число выданных разрешений на строительство в США в апреле месяце выросло на 10,1% - до 1,143 млн. Аналитики ждали роста всего на 2,2%. Согласно данным, объем строительства новых домов в США тоже вырос в прошлом месяце на 20,2% - до 1,135 млн, что оказалось намного выше прогнозов роста на 9,9%. Таким образом, инвесторы моментально отреагировали на позитивные новости из США — курс доллара продолжил расти.

К 16:46 мск пара EUR/USD упала на 1,31% - до отметки 1,1166. До этого курс евро снизился до 1,1124 после публикации индекса розничных продаж в США от Redbook Research Inc. Кроме того, на евро давят результаты центра экономических исследований ZEW — его аналитики заявили, что индекс экономических настроений в Германии упал до 41,9, самого низкого уровня с декабря после апрельских 53,3. Экономисты ожидали снижения только до 49,0. Плюс сохраняются опасения насчет решения греческого вопроса.

Фунт сегодня упал еще после публикации ИПЦ в Великобритании, а к 16:50 мск пара GBP/USD снизилась уже на 0,81% - до уровня 1,5527. После публикации данных о дефляции в Великобритании пара падала до 1,5451. Инфляция в стране снизилась на 0,1% в апреле, а экономисты ожидали сохранение нулевого роста.

Доллар также растет против иены и швейцарского франка. Пара USD/JPY укрепилась на 0,35% - до отметки 120,41, а пара USD/CHF поднялась на 0,85% - до 0,9343 к 16:53 мск. Доллары Австралии и Новой Зеландии ослабли, пара AUD/USD снизилась на 0,63%, а пара NZD/USD потеряла 0,26%.



