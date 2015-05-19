Нефтяные котировки продолжают падение на прогнозе Goldman Sachs

Во вторник днем цены на нефть Brent и WTI снижаются, инвесторы реагируют на прогнозы аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs. Банкиры считают, что надо ждать падения котировок с текущих относительно высоких уровней из-за сохраняющегося на рынке дисбаланса между спросом и предложением. Фьючерсы на Brent с поставкой в июле к 15:21 мск торговались на уровне $65,46 за баррель (-1,22%), а WTI — на уровне $59,51 (-1,22%).

Эксперты Goldman Sachs в своем письме к клиентам заявили, что по результатам их исследований отсутствие баланса между спросом и предложением на рынке сохранится, а последний рост цен не был устойчивым. Они также подчеркнули, что низкие цены на нефть не были драйвером экономического роста в Азии.

Другие эксперты говорят, что нынешний дисбаланс спрос-предложение не такой уж и очевидный, как было в конце 2014 года. Плюс к этому, фактически уже на нуле находятся темпы роста добычи в США — в стране только закрываются буровые установки, за полгода их уже стало в два раза меньше. Максимум через полгода добыча в США также начнет падать.

Именно поэтому цены на нефть пока вряд ли будут сильно падать, особенно если брать во внимание возобновившиеся бомбардировки в Йемене и сохраняющийся риск наземного вторжения в регион со стороны Саудовской Аравии. Сейчас Brent вполне комфортно чувствует себя в диапазоне 60-70 долларов за баррель. Для роста выше этих границ никаких предпосылок нет, более того, цена на нефть выше $70-80 за баррель может спровоцировать возвращение добытчиков к своим буровым установкам, а следом за ними опять вырастет предложение.