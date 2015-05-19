Фунт падает: в Великобритании зафиксировали дефляцию впервые за 55 лет

Сегодня были опубликованы отчеты от National Statistics, в том числе ИПЦ в Великобритании, который оказался ниже прогнозов. В прошлом месяце потребительские цены в Великобритании упали на 0,1% в годовом выражении из-за подешевевших энергоносителей и продуктов питания, пишет Национальное статистическое управление. Как отмечает агентство Bloomberg, дефляция в Великобритании не наблюдалась с 1960 года.

В феврале и марте 2015 года рост цен в стране был нулевым, потому аналитики в большинстве своем ожидали сохранения этой тенденции. Однако, вышедшие данные огорчили рынок — в итоге британский фунт резко упал. К 12:40 мск пара GBP/USD торговалась на уровне 1,5527, при том что на вчерашней сессии пара закрылась на отметке 1,5654.

Согласно отчетам, потребительские цены в апреле выросли на 0,2% относительно марта, хотя эксперты ожидали роста на 0,4%.

Инфляция в Великобритании намного ниже целевого уровня Банка Англии (составляющего 2%) еще с января прошлого года. Отклонение показателя от целевого уровня более чем на 1 процентный пункт требует от главы Банка Англии (сейчас это Марк Карни) объяснений перед министром финансов страны Джорджом Осборном. Глава регулятора также должен рассказать о планируемых мерах возврата к целевому уровню.

"Инфляция, вероятно, останется близкой к нулю в краткосрочной перспективе, прежде чем начнется постепенное повышение - где-то с третьего квартала. Однако к концу 2015 года инфляция не превысит 1%", - уверен экономист из IHS Global Insight Говард Арчер.



