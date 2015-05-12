Золото сегодня растет на падении курса доллара и снижении европейских акций

Во вторник днем цены на золото выросли по мере снижения курса доллара и падения европейских фондовых рынков из-за распродаж облигаций. К 14:50 мск фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по $1193,40 за тройскую унцию, а вчера на закрытии торгов были на уровне $1183,70.

"Обычно доллар и доходность облигаций движутся в одном направлении, но такая необычная ситуация, как рост доходности и снижение доллара, влияют на золото", - считает аналитик из Julius Baer Карстен Менке. - "Есть еще Греция и неуверенность в сроке повышения процентных ставок ФРС, но есть ощущение, что ни один из этих факторов не окажет значительного влияния на золото".

Европейские фондовые рынки падают из-за распродаж облигаций. В это время серебро торговалось на уровне $16,473 за унцию по сравнению с $16,29 в понедельник на закрытии торгов.