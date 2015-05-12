Рынок гособлигаций Европы и США попал под волну распродаж

На долговых рынках продолжаются распродажи — и на американском, и на европейском. Вчера рост доходностей гособлигаций США уронил фондовый рынок страны. Изменения в 10- и 30-летних облигациях произошли так быстро, что эксперты даже не могут понять причину такой смены настроений. Участники рынка, в свою очередь, пытаются предугадать, как будут развиваться события дальше и не станет ли этот рост доходностей началом какого-то большого движения.

Трейдеры на Чикагской бирже считают, что нынешняя ситуация похожа на какой-то глобальный маржин-колл, когда при движении цены на каждый пункт большинству игроков приходится закрывать позиции.

Главный стратег банка Nomura Джордж Гонсалвес говорит, что текущая динамика на рынке облигаций очень опасная. По его мнению, на рынке действительно много маржинальных позиций и в какой-то момент может начаться хаос. К слову, рост доходностей идет уже две недели, но в понедельник по 30-летним бумагам он достиг 3,05% - это уровень ноября 2014 года. В то же время, количество спекулятивных позиций на падение казначейских облигаций уже достигло экстремальных отметок, говорит эксперт. Вчера в Европе инвесторы снова играли на понижение цен на облигации Германии, причем продажи были достаточно сильными.

Но поначалу разворот был на европейском рынке облигаций, а американские казначейские облигации лишь последовали за ним. Может быть, ситуация на рынке США и стабилизируется благодаря трем аукционам, которые должны пройти на этой неделе. Казначейство продаст $24 млрд трехлетних бумаг во вторник, а в среду на эту же сумму предложит инвесторам десятилетние облигации, в четверг продадут тридцатилетние бумаги на $16 млрд.

По мнению экономиста компании Jefferies Уорда Маккарти, рост ставок не повредит экономике, хотя это, конечно, скажется на ипотечных ставках. И вот здесь уже могут возникнуть проблемы, потому что вместе с ростом ставок по кредитам на покупку недвижимости темпы продаж домов начнут резко снижаться. Что-то похожее уже было в США в 2013 году - отличие только в том, что сейчас американская экономика выглядит куда слабее.