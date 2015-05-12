Переговоры Греции с кредиторами: 3 причины вздохнуть спокойно

Наконец-то есть некоторые положительные новости из Греции. После нескольких месяцев непродуктивных - а иногда и недипломатичных — переговоров со своими кредиторами греческое правительство вроде бы начало медленно двигаться к завершению сделки. Это должно помочь получить миллиарды спасительных средств, в которых страна так сильно нуждается, чтобы избежать дефолта.

CNN-Money выделяет три причины, почему можно ненадолго вздохнуть спокойно и не переживать за Грецию.

1. Прогресс в переговорах. Европейские министры финансов отмечают прогресс в течение последних двух недель переговоров с Грецией, а также говорят о новом духе конструктивного взаимодействия. "Отметим, что реорганизация и рационализация рабочих процедур ускорила переговоры и внесла свой вклад в более предметное обсуждение", - сказали они в своем заявлении в понедельник.

Напомним, что Греция сделала перестановку в своей переговорной команде в конце апреля, дав более заметную роль Евклиду Цакалотосу, уважаемому экономисту и дипломату, который будет в команде вместо министра финансов Яниса Варуфакиса.

2. Выплаты. Министерство финансов Греции должно было выплатить долг в размере 750 млн евро в Международный валютный фонд во вторник, но ходят слухи, что деньги перевели еще в понедельник. Таким образом, опасения рынка не оправдались, правительство сдержало свое обещание и теперь больше шансов, что оставшуюся часть помощи для спасения экономики Греция скоро получит. У Греции также есть небольшой платеж - 220 тыс. евро - в фонд спасения Европы. "Важно, что Греция по-прежнему платит вовремя", - говорит Клаус Реглинг, глава фонда спасения. "Невыплата маленьких взносов могла породить штрафы в более крупных размерах".

3. Передышка. Признаки прогресса в переговорах и погашение долгов в понедельник дало Греции еще несколько недель, чтобы завершить сделку с европейскими кредиторами и МВФ. Следующая большая оплата МВФ - 300 млн евро — ожидается до 5 июня. Но накал на рынке по-прежнему сохраняется - если Грецию оставят без доступа к деньгам и если не будет прогресса в экономических реформах до конца июня. Пока остаются большие различия в позициях Греции и ее кредиторов насчет пенсий и зарплат на рынке труда, - это области, в которых с яростным правительством «антиэкономии» будет труднее добиться компромисса. А в течение всего этого времени Греция должна еще найти деньги, чтобы платить зарплату и пенсии нынешним бюджетникам. "В наших общих интересах подписать это соглашение как можно быстрее", - говорит голландский министр финансов Йерун Дейсселблум. - "Будем надеяться, что мы достигнем соглашения до того момента, как иссякнут деньги - это наша общая цель".

Кроме того, как сообщает издание «Вести-Экономика», позитивная новость недавно прошла на рынке - Москва пригласила Афины в Банк БРИКС. Такая идея появилась по итогам телефонных переговоров заместителя министра финансов России Сергея Сторчака с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, для которого это приглашение стало "приятным сюрпризом". Греческий премьер сказал, что тщательно изучит предложение. К слову, такая возможность появится уже в июне - во время визита Ципраса в Санкт-Петербург. Если Греция согласится, то она станет шестым членом создаваемого Банка развития БРИКС. Тогда у правительства страны появится возможность получить доступ к финансовым ресурсам, которые ей сейчас так необходимы. Эксперты говорят, что новый финансовый институт может стать конкурентом Всемирного банка и МВФ.