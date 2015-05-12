Shell получила разрешение на бурение в Арктике

Как сообщает сегодня The New York Times, администрация президента США дала предварительное разрешение компании Shell Gulf of Mexico начать бурение нефти и газа в Чукотском море. По информации издания, компании позволили начать бурение между территориями Камчатки и Аляски уже этим летом. Как ожидается, здесь разместят две буровые платформы, которые смогут добывать не менее 400 тыс. баррелей в сутки. Нефть на этой новости вновь упала в цене.

К 8:44 мск фьючерсы на нефть WTI торговались на уровне $59,20, а Brent — на уровне $65,49 за баррель. Начальник бюро по управлению океанической энергии при МВД США Абигаль Росс Хоппер отметила, что ведомство внимательно изучило возможности нефтяных разработок в Чукотском море и уверено в значимости экологических ресурсов региона. Она также добавила, что любая разведочная работа в открытом море будет в регулироваться стандартами безопасности.

Shell добивается этого разрешения уже много лет. Прежде против этого выступали экологи - они убеждали властей отказать компании в освоении арктического шельфа. В качестве убеждения они доказывали, что возможные нефтяные разливы в Северном Ледовитом океане имеют гораздо более разрушительные последствия, чем в Мексиканском заливе в 2010 году, когда авария на нефтяной вышке привела к гибели 11 человек, а миллионы баррелей нефти оказались в открытом море.

Кстати, власти США уже давали Shell похожее разрешение еще летом 2012 года, но тогда у компании возникло много проблем. В 2013 году, когда две нефтяные платформы Shell налетели на мель, Белый дом пересмотрел свое решение и запретил работы до устранения недостатков.

