В воскресенье Китай снова снизил процентную ставку регулятора

В воскресенье, вот уже в третий раз за шесть месяцев, Китай снова снизил процентную ставку регулятора. Ставка по кредитам с 5,35% упала до 5,1%; ставка по депозитам упала с 2,5% до 2,25%. Этим шагом регулятор понижает затраты по займам для компаний и пытается подтолкнуть развитие экономики, которая сейчас показывает рост ВВП, худший за последние 25 лет.

Это решение не было неожиданным, причем аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы ставка снова снизится, чтобы противостоять встречным ветрам, препятствующим развитию второй по величине экономики на планете.



В своем официальном заявлении представители Народного Банка Китая сказали: «Экономика Китая по-прежнему испытывает сильное понижательное давление. Общий уровень внутренних цен остается низким, а реальные процентные ставки по-прежнему выше, чем историческое среднее».

Воскресное понижение ставки последовало за несколькими днями слабых отчетов по апрельской торговле и инфляции. Национальный регулятор признал трудности, стоящие перед экономикой страны, но в своем заявлении подчеркнул, что пытается соблюсти баланс между поддержкой экономического роста и углубления структурных реформ.

Рынки отреагировали на эти новости благосклонно: Shanghai Composite подскочил сегодня на 2,15%; Hang Seng вырос на 0,65%.



