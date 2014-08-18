BTMU: в центре внимания Федрезерв и Банк Англии

Доллар: Глава Федрезерва Йеллен вряд ли сможет поддержать доллар словом или делом.

В понедельник валютные рынки демонстрировали относительную стабильность. После незначительного укрепления в июле американский доллар стабилизировался в августе, при этом индекс доллара не сумел организовать уверенный прорыв сопротивления в области 81.50. Американский доллар утратил нисходящий импульс на фоне падения доходности по американским облигациям, которое было частично компенсировано аналогичным снижением доходности и за пределами США. Доходность по двухлетним облигациям резко снизилась от максимума на уровне 0.58% достигнутого в конце июля, до 0.41% на конец предыдущей недели. На этой неделе внимание рынков будет приковано к выступлению главы Федрезерва Йеллен на симпозиуме в Джексон Холле. Тема выступления "Рынки труда" - как раз ее область специализации. Не думаем, что она обозначит грядущие перемены в монетарной политике Федрезерва, скорее всего, нас ждет подробный рассказ о том, какие мнения высказывались в Центробанке на предыдущем заседании в конце июля. Напомним, тогда члены ФРС намекнули на улучшение условий на рынке труда. Однако широкий спектр индикаторов по этому сегменту экономики свидетельствует о наличии неиспользованных мощностей. и свободных трудовых ресурсов. Кроме того, Йеллен держится лагеря "голубей", особенно в том, что касается слабости рынка труда. Таким образом, вряд ли ее комментарии смогут поддержать доллар, напротив, скорее всего, она намекнет на то, что до повышения ставки ФРС еще далеко, поскольку сейчас у Центробанка нет нужды ужесточать монетарную политику.

Фунт: в центре внимания протокол последнего заседания МРС после невпечатляющего отчета по инфляции.

Фунт, скорее всего, продолжит торговаться с понижением в краткосрочной перспективе, после выхода отчета по инфляции, если, конечно, протокол заседания МРС не удивит нас серьезной сменой настроя в сторону усиления позиций "ястребов". Квартальный отчет по инфляции заставил инвесторов скорректировать прогнозы по срокам первого повышения ставки Банка Англии, сдвинув его на первое полугодие следующего года. С своем квартальном отчете по инфляции Банк Англии пришел к выводу, что рост предложения на рынке труда превысил ожидания, что сдерживает рост инфляции и не влияет на сокращение свободных мощностей в британской экономике, кроме того, по мнению аналитиков банка, подобная динамика сохранится в ближайшие годы, поэтому у ЦБ есть возможность придерживаться аккомодационной политики долгое время. В интервью изданию Sunday Times на выходных глава Центробанка Марк Карни повторил ключевой посыл отчета, но при этом добавил, что "Банку нужна уверенность в том, что реальные заработные платы будут устойчиво расти. Но нет необходимости ждать, самого роста" - подобные комментарии были интерпретированы как "агрессивные". Кроме того, Карни также намекнул, что вскоре решение МРС перестанет быть единодушным, в частности, он отметил, что члены Комитета согласны с тем, что повышение ставки должно быть постепенным и незначительным, но у каждого свои взгляды относительно того, когда следует начинать такое повышение. Таким образом, инвесторы настраиваются на более агрессивный протокол МРС с первыми признаками разногласий в пользу повышения ставки. Экономическая статистика по Великобритании за третий квартал разочаровывает, что также усиливает давление на фунт в краткосрочной перспективе. Последний отчет по ценам на жилье Rightmove за август в очередной раз указал на то, что жилищный сектор в Великобритании теряет восходящий импульс. Согласно представленным данным, летом цены на жилье снизились сильнее, чем ожидалось. Продавцы в Лондоне существенно снизили цены - это падение стало самым глубоким за последние семь с лишним лет. Это поможет снять тревогу Банка Англии относительно перегрева на рынке жилья.