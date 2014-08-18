Фунт поднимается с колен

Сегодня валюты показывают разнообразную динамику. Евро к середине торгов сдал позиции и теперь пара EUR/USD стоит на отметке 1,339. Фунт, который на прошлой неделе продемонстрировал удивительно уверенный провал (1,6656 по отношению к доллару), сегодня укрепился до 1,6730. Британский центробанк подтвердил негативные тенденции в экономики, поэтому повышение ставок Банка Англии до конца года британской экономике не светит.



Завтра будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Британии. Аналитики не думают, что даже слабая статистика по этому поводу сможет дальше провалить фунт — есть все основания думать, что он зафиксировался выше уровня 1,660. При этом если в протоколе заседания Банка Англии, который будет опубликован в среду, будет найден хотя бы один намек на повышение ставки, то фунт/доллар имеет все шансы окончательно поднять голову, и эта пара снова достигнет уровня 1,675 и выше.

А вот пара EUR/USD, скорее всего, опять понизится, и уровень поддержки для нее устанавливается в 1,3335: впереди статистика США, которая, скорее всего, еще укрепит доллар.

Вообще, неделя больше всего будет интересна тем трейдерам, которые занимаются парой GBP/USD, потому что евро замер перед возможной рецессией, но данные по нему не самые однозначные.



