Фунт поднимается с колен

Сегодня
валюты показывают разнообразную
динамику. Евро к середине торгов сдал
позиции и теперь пара EUR/USD
стоит
на отметке 1,339. Фунт, который на прошлой
неделе продемонстрировал удивительно
уверенный провал (1,6656 по отношению к
доллару), сегодня укрепился до 1,6730.
Британский центробанк подтвердил
негативные тенденции в экономики,
поэтому повышение ставок Банка Англии
до конца года британской экономике не
светит.
Завтра будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Британии. Аналитики не думают, что даже слабая статистика по этому поводу сможет дальше провалить фунт — есть все основания думать, что он зафиксировался выше уровня 1,660. При этом если в протоколе заседания Банка Англии, который будет опубликован в среду, будет найден хотя бы один намек на повышение ставки, то фунт/доллар имеет все шансы окончательно поднять голову, и эта пара снова достигнет уровня 1,675 и выше.
А вот пара EUR/USD, скорее всего, опять понизится, и уровень поддержки для нее устанавливается в 1,3335: впереди статистика США, которая, скорее всего, еще укрепит доллар.
Вообще, неделя больше всего будет интересна тем трейдерам, которые занимаются парой GBP/USD, потому что евро замер перед возможной рецессией, но данные по нему не самые однозначные.