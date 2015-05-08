Отчеты по рынку труда США не вдохновили инвесторов

Всю неделю участники рынка находились в ожидании выхода данных о состоянии рынка труда в США, потому что именно они могли стать сигналом к будущему поведению ФРС. В итоге отчеты сегодня опубликовали, но практически все они оказались хуже прогнозов аналитиков. Согласно последним данным, уровень безработицы в США снизился до 5,4% (в марте был на уровне 5,5%). Чистое увеличение занятости составило 223 тыс. (вместо ожидаемых 224 тыс. новых мест), но также были пересмотрены данные марта — они оказались намного ниже объявленных прежде.

В марте экономика обзавелась всего 85 тыс. новых рабочих мест, что стало наименьшим показателем с июня 2012 года, по данным Департамента труда. Показатель снизили с прежних 126 тыс., которые уже в прошлом месяце напугали рынок. Уровень безработицы упал до самого низкого значения с мая 2008 года, потому что многие американцы уже нашли работу. Однако, средняя почасовая оплата труда выросла меньше, чем прогнозировалось — всего на 0,1%, тогда как ожидали роста на 0,2%.

Сфера строительства и здравоохранения были единственными отраслями промышленности, где ускорились темпы найма в прошлом месяце. Такой рост числа рабочих мест и неуклонно растущие зарплаты должны приободрить настроения Федеральной резервной системы на пути к повышению процентных ставок в этом году.

Средний прогноз экономистов Bloomberg был на уровне 228 тыс. новых рабочих мест, другие называли цифры от 175 тыс. до 327 тыс. Глава ФРС Джанет Йеллен и ее коллеги будут ориентироваться на эти данные, которые помогут им проанализировать силу экономики, и решить, когда уже начать повышение процентных ставок. Очередное заседание намечено на 16-17 июня.

После выхода отчетов пара EUR/USD резко упала — до отметки 1,1182, но спустя полчаса восстановилась до уровня 1,1270. Сейчас пара торгуется на отметке 1,1271.