Опасен ли выход Ирана на рынок нефти для российской экономики?

В четверг министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Намдар Зангане заявил, что страна повысит добычу до 3,8 миллиона баррелей в сутки в течение полугода после отмены санкций и до 4 млн б/с – менее чем через год. Investing.com попросил ведущих аналитиков прокомментировать, насколько опасно для российской экономики потенциальное возвращение Ирана на сырьевой рынок. В апреле добыча нефти в Иране составила 2,78 миллиона баррелей в день. Если Иран сумеет повысить добычу в соответствии с прогнозом министра, он станет вторым по величине добытчиком нефти среди стран Организации стран-экспортеров нефти. «Мы послали четкий сигнал ОПЕК относительно наших планов по повышению добычи, – отметил Зангане. – Основным рынком сбыта для нас является Азия, после него следует Европа». Начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко говорит, что полноценное возвращение Ирана на рынок энергоносителей – очень долгий процесс. «Однако, если смотреть глобально, то это не очень позитивное событие для РФ, так как снятие санкций с Ирана приведет к существенному росту предложения нефти, что в свою очередь, повлечет снижение цен, – комментирует эксперт. – В то же время существует ряд других факторов, которые также могут негативно повлиять на нефть. Тем не менее, мы оцениваем премию иранского фактора в 4-8 долларов в ценах на нефть». Андрей Шенк, аналитик компании «Альфа Капитал» утверждает, что выход Ирана на энергетический рынок уже по большей части учтен в ценах и существенной угрозы для России не представляет. «Конечно, это приведет к росту предложения на рынке нефти, но это не является основной причиной возникшего дисбаланса спроса и предложения», – комментирует эксперт. Екатерина Крылова, главный аналитик Промсвязьбанка скептически относится к заявлению министра: «Вряд ли рост добычи будет существенным, – говорит она. – Все месторождения в Иране изношенные, с 1977-78 года там не было ни одного нового проекта. Поэтому коэффициент извлечения нефти очень низкий. Кроме того, Ирану будет тяжело привлечь иностранные инвестиции». «Скорее всего, влияние выхода Ирана на рынок на нефтяные цены не будет значительным, – соглашается с Екатериной Крыловой Лиза Ермоленко, экономист по развивающимся рынкам Capital Economics. – Пока непонятно, насколько Иран сможет увеличить поставки. В любом случае для того, чтобы возобновить поставки, требуется время». В апреле «шестерка» международных посредников и Иран объявили параметры будущего соглашения по ядерной программе Тегерана. Стороны заявляют, что в ключевых вопросах компромисс есть, хотя расхождения остаются. К концу июня «шестерка» и Иран должны выработать соответствующий конкретный документ.