GBP/USD: фунт слабеет на фоне британских выборов

В четверг днем фунт падает в паре с долларом, внимание инвесторов фокусируется на выборах в Великобритании. Участники рынка также в ожидании новых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые выйдут в пятницу. Во время европейской сессии пара GBP/USD к 12:11 достигла отметки 1,5208 (-0,26%), по данным портала investing.com. Ранее пара снижалась до минимума — 1,5166. Скорее всего, пару поддержат на уровне 1,5087, а сопротивление будет на отметке 1,5291.

Инвесторы осторожны перед оглашением итогов всеобщих выборов в Великобритании, которые могут привести к неустойчивым изменениям в правительстве. Фунт укрепился вчера после того, как вышли отчеты об активности в сфере услуг Великобритании — индекс деловой активности в сфере услуг в стране вырос в апреле до 59,5 с 58,9 в марте, а прогнозировали, наоборот, снижение до 58,5.

Доллар США пока остается под давлением в ожидании очередных экономических отчетов - инвесторы ждут официальных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы получить свежие сигналы о состоянии здоровья американского рынка труда. Последние экономотчеты были хуже прогнозов, поэтому многие инвесторы уже не ждут подъема ставок ФРС в ближайшее время.

Стерлинг упал и по отношению к евро, пара EUR/GBP выросла на 0,52% до 0,7481.