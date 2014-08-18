Зеленая энергетика: стоит ли в нее вкладываться?

Германия - мировой флагман по темпам развития "зеленой энергетики" с помощью возобновляемых ресурсов, а не полезных ископаемых: по итогам первого полугодия, на их долю приходится целых 28% всего производства электроэнергии. Так, подросли доли энергии ветра и солнца, которые совместно генерируют 45 тераватт-часов (17% спроса в стране). 11 процентов - это энергия воды и биомассы. Словом, передовые технологии и довольно спорная ранее политика страны Energiewende вполне могут обернуться большим успехом для страны в целом. К 2050 году, на фоне общего промышленного загрязнения планеты, Германия собирается снизить выброс парниковых газов на 95% - и смело идет к этому. 60% энергии будет вырабатываться "чистыми" методами, а энергоэффективность повысится на 50%.



При этом потребители этой самой энергии тоже рекордсмены - по коммунальным платежам. Электроэнергия в Германии - едва ли не самая дорогая в мире. Впрочем, как ни странно, граждане не жалуются.

Но есть и проблемы. Так, экономика возобновляемых источников энергии обычно не допускает такого плавного перехода. В рамках Energiewende затраты на субсидии для такого перехода легли на плечи потребителей, которые получают самые большие счета за электроэнергию во всей Европе. В июле текущего года 52% от суммы счета за электричество у предприятий розничной торговли приходится на различные налоги и сборы. Согласно данному закону, потребители электроэнергии, как домохозяйства, так и промышленные предприятия, были вынуждены выплачивать налог на развитие возобновляемых источников. С помощью этого налога власти Германии стремительно увеличивали долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны: то есть, платили за общий рост страны лично потребители, из собственных кошельков.

Что характерно, согласно соцопросам, что 84% немцев готовы платить еще больше, если страна сможет найти возможность производить 100% электроэнергии за счет возобновляемых источников. Население весьма сознательно подходит к будущему страны. Объемные субсидии, направленные на развитие компаний, использующих возобновляемые источники энергии для генерации, стали причиной резкого роста объемов производимого ими электричества и, как следствие, роста предложения на энергорынке Германии, что спровоцировало падение стоимости 1 квТ-часа, хотя он все еще остается высоким. Сможет ли эта модель амбициозных целей, высоких пошлин и широкой общественной поддержки быть популярна в других странах?



Судя по всему, вряд ли это случится. Пожалуй, инвестировать в немецкую энергетику однозначно стоит, особенно с учетом длинных позиций. А вот другие крупные страны, работающие над возобновляемыми источниками энергии, действуют не совсем так. В то время как число "зеленых" энергетических установок в США составляет 24% от общего числа в мире, в самой стране они производят только 13% электроэнергии. На Испанию, Китай и Бразилию приходится 7,8%, 7,5% и 5% мирового потенциального производства соответственно. Модель Бразилии сходна с немецкой: правительство проводит открытые аукционы по контрактам, предоставляя благоприятные инвестиционные условия для иностранных компаний, желающих реализовать проекты по возобновляемым источникам энергии (уважаемые инвесторы, обратите внимание!). В апреле 2013 г. ветряные электростанции стали крупнейшим источником электроэнергии в Испании, но экономические трудности не позволили развить и закрепить успех. Успех возобновляемых источников в США был возможен благодаря усилиям государства и частных лиц. В Аризоне в настоящий момент расположена самая большая солнечная электростанция в мире, а в Калифорнии находится самая большая геотермальная станция.



В Мексике, например, был ряд амбициозных проектов, но национальный регулятор фактически запретил его развитие, отказав в доступе к электроснабжению жилых домов.



Пожалуй, самые интересные и масштабные планы вынашивает Китай, который занят тем, что пытается превратиться из энергетического изгоя в уважаемого лидера рынка возобновляемой энергии. Тем не менее планы все еще обсуждаются на уровне властей, и почти никакого внимания не уделяется вопросу общественной поддержки. В Германии настроения населения удается регулировать за счет того, что счета за электроэнергию растут постепенно, об увеличении известно заранее, поэтому сюрпризов практически нет. Этот рецепт, судя по всему, может быть использован в других странах. В Великобритании, которая гордится тем, что в стране одни из самых низких тарифов на электроэнергию в ЕС, правительство вынуждено отвечать на давление и объяснять гражданам, почему Scottish Power, Southern Electric и British Gas повышают цены, в то время как Лейбористская партия обещает заморозить рост тарифов на 20 месяцев, в том случае если выиграет выборы в 2015 г. Угольная и атомная энергетика в Великобритании стагнирует, в то время как разработка сланцевых месторождений и развитие возобновляемых источников набирают обороты.





