Что будет с евро на этой неделе

Евро начал сегодняшнее утро на $1.3391 и протестировал максимум пятницы в США на $1.3401, отметившись на $1.3399, но столкнулся с предложениями на продажу в этой области. По словам дилеров, евро испытал дополнительное давление через продажи валюты в кроссах, в том числе в евро/стерлинге, который упал в ответ на усиление ожиданий повышения процентных ставок в Великобритании. Евро/доллар отступил к $1.3388, но нашел поддержку отсюда, поскольку дилеры сообщили, что спрос на $1.3360 вступил в игру. Далее спрос остается рассредоточен от $1.3335/30 и до $1.3300. Затем пара медленно продвинулась к $1.3400 к открытию Европы, но сейчас снова торгуется на 10 пунктов ниже. Поддержка для пары видится в районе $1.3355/50. Стопы отмечались выше $1.3450, $1.3490 и $1.3500 и ниже $1.3330, $1.3300 и $1.3290. Закрытие выше $1.3485 остается необходимым, чтобы намекнуть на перевод общего внимания к $1.3635-00.

В центре внимания рынка на этой неделе будет ежегодный экономический симпозиум, который пройдет в Джексон Хоуле, штат Вайоминг, 21-23 августа, где с традиционной речью выступит председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, а также глава Европейского центрального банка Марио Драги. Данные по инфляции в США за прошедший месяц будут опубликованы министерством труда во вторник в 16.30 мск и будут актуальны перед выступлением г-жи Йеллен. По оценкам опрошенных Bloomberg экономистов, потребительские цены относительно июня выросли на 0,1%, относительно июля прошлого года - на 2%, цены без учета продуктов питания и энергоносителей - соответственно на 0,2% и 1,9%. "Инфляция на уровне среднего прогноза, составляющего 2%, оправдывает сохранение ФРС политики низких процентных ставок, - считает старший аналитик Ueda Harlow Ltd. в Токио Тосия Ямаучи. - Это будет оказывать понижательное давление на доходности гособлигайий США и сдерживать укрепление доллара. Трудно представить, что Йеллен сменит тон на ястребиный в Джексон-Хоуле". Выступление Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле состоится 22 августа.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.3485 - максимум 24 июля

Сопротивление 3: $1.3453 – вершина падающего канала, проведенного через максимумы мая / июля

Сопротивление 2: $1.3445 максимум 1 августа

Сопротивление 1: $1.3410 - 21-дневное скользящее среднее значение

Текущий курс валютной пары: $1.3384

Поддержка 1: $1.3357 - минимум 15 августа

Поддержка 2: $1.3333 - минимум 2014 от 6 августа

Поддержка 3: $1.3294 - месячный минимум 7 ноября 2013

Поддержка 4: $1.3223 - максимум 5 сентября 2013, теперь поддержка

Комментарий: верхняя граница нисходящего канала на дневном графике приходит около $1.3453 сегодня, и быки теперь попытаются закрыться выше фигуры, чтобы подтвердить переключение внимания к 21-дневному скользящему среднему значению, сопротивлению на $1.3445 и вершине канала. Габаритные быки будут ждать закрытия выше $1.3485, прежде чем войти в рынок, так как это сигнализирует об окончании медвежьих надежд и смещении фокуса обратно в область $1.3635-1.3700, где проходят 100- и 200-дневные скользящие средние значения. До тех пор, пока уровни сопротивления в области $1.3410-53 сдерживают рынок, медведи будут пытаться совершить прорыв вниз, чтобы актуализировать цели на $1.3105, где расположен месячный минимум сентября 2013.