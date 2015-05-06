EUR/USD: доллар падает из-за плохих отчетов по занятости

Сегодня аналитическая компания Automatic Data Processing опубликовала свою статистику по занятости в США. Согласно новым данным, в прошлом месяце общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 169 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 200 тыс. К слову, месяцем ранее число занятых в сфере малого бизнеса, средних и крупных организациях США выросло на 189 тыс. Доклад ADP выходит за 2 дня до выхода правительственных данных по занятости и является хорошим предсказанием изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

Таким образом, прогнозы экспертов не оправдались, на что сразу отреагировали инвесторы — пара EUR/USD выросла после выхода отчета до отметки 1,1280. К 15:33 мск пара торговалась на уровне 1,1269, по данным портала investing.com.

Еще один важный отчет участники рынка ждут сегодня в 17:30 мск - управление по энергетической информации Минэнерго США опубликует данные о запасах нефти на прошлой неделе. Прогноз аналитиков – рост показателя на 1,5 млн баррелей.