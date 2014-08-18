Фунт - очень досадная валюта

Сможет ли фунт/доллар упасть к 1.4837 в ближайшие три года?

Сочетание вялого роста заработных плат в Великобритании и нерешительный настрой главы Банка Англии, сквозивший в комментариях на пресс-конференции после публикации квартального отчета по инфляции, заставили рынки переосмыслить политику процентных ставок Банка, которая теперь, кажется, прямо противоположна тому, на что намекал Карни в июне. Короткие позиции по декабрьским фьючерсам на британскую валюту достигли максимума после того события. Это может случиться раньше, чем ожидается на рынке - заявил он, комментируя сроки первого повышения ставки в ходе своего выступления 12 июня. Рынки услышали его и отреагировали соответствующим образом; на этот раз он тоже был услышан, поэтому многие скорректировали свои позиции. Такие заявления о намерениях несколько запятнали репутацию фунта, который вошел в крутое пике после затяжного роста.

Между спрэдом в США и Великобритании и динамикой фунт/доллара прослеживается гораздо более четкая взаимосвязь, чем по другим валютам. Фунт лучше коррелирует с 2-летним спрэдом, нежели с разницей в учетных ставках или доходностью по облигациям, более того, в последние годы эта корреляция заметно укрепилась. Простое сравнение динамики за последние двенадцать месяцев показывает, что рост относительных ставок на 1% ведет к движению фунт/доллара на 33 фигуры, таким образом, сужение спрэда по двухлетним облигациям на 18 базисных пунктов от максимума, достигнутого в начале июля, равнозначно шести фигурам падения фунта против доллара, то есть от пикового курса 1.72 до области 1.66. На этой неделе фунт опустился ниже отметки 1.67 и, таким образом, приблизился к потенциальному минимуму. Отсюда, скорее всего, начнется медленное и вялое снижение, которое в долгосрочной перспективе может привести фунт/доллар в нижнюю часть диапазона 1.50-1.70.

Отметим, что по нашим прогнозам Великобритания повысит ставку раньше, чем США, однако завершит процесс ужесточения раньше, поскольку потребность в фискальной консолидации и высокие уровни задолженности домохозяйств свидетельствуют о том, что жесткая монетарная политика быстрее отразится на реальной экономике по эту сторону океана.

Упрощенная корреляция с трендом фунт/доллара за последние двенадцать месяцев указывает на то, что точка пересечения нулевого спрэда и валютного курса придется на 1.4837. Однако мы не склонные уделять этим цифрам большого внимания, потому что упрощенные расчеты дают лишь приблизительные ориентиры. Но в этом контексте мы также не возлагаем больших надежд на валютные прогнозы. Между тем, в июньском экономическом прогнозе, подготовленном аналитиками Societe Generale говорится о том, что ставки в США обгонят ставки в Великобритании в 2018 году, таким образом, можно предположить, что доходность по 2-летним американским облигациям превысит доходность по аналогичным британским бумагам в конце 2017 года, следовательно, точка паритета будет достигнута через три года - к этому времени фунт/доллар должен опуститься к 1.4837.

Главный вывод из всех этих рассуждений заключается в том, что текущая взаимосвязь между доходностью и валютным курсом указывает на дальнейшее ослабление фунта против доллара, возможно, даже еще более глубокое, чем мы предположили. Угроза выхода Шотландии из состава Великобритании (плохо для фунта), угроза выхода Великобритании из состава Евросоюза (плохо для фута), охлаждение мировой экономики (плохо для платежного баланса Великобритании и государственных финансов), или даже охлаждение экономики Еврозоны (плохо скорее для евро/доллара, чем для фунт/доллара, но все же...) говорят о том, что в долгосрочной перспективе лучше держаться лагеря медведей. Конечно, время от времени фунт/доллар будет разворачиваться вверх, но в ближайшие три года его ждет долгий путь вниз. Возможно, даже до 1.4837.



