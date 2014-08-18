Падение евро неизбежно

Прошлая неделя в отношении еврозоны была несколько слабая — релизов вышло немного, промышленное производство упало, а рост ВВП за II кв. оказался нулевым. Конечно, многие ждали чего-то подобного, но реакция рынка была сдержанной. Кроме того, реакцию на плохие данные можно заметить и спустя некоторое время после публикации. Так, разница в состоянии экономик США и еврозоны видна уже невооруженным глазом, а давление на ЕЦБ вырастет, необходимо увеличивать стимулирование, что тоже может оказать негативное воздействие на евро.

Пожалуй, единственное, что может сдержать игроков на понижение – это беспокойство о том, что короткие позиции по евро стали на редкость массивными и близится момент их схлопывания и отката евро вверх. Конечно, такое наблюдение не может являться основанием для покупки евро, поэтому проявляйте осторожность – позиции на продажу могут расти и расти.



И вновь на этой неделе важных данных по еврозоне будет немного, почти все появятся только к четвергу. Предсказать экономические показатели вроде NFP в США сложно, но многие эксперты считают, что ждать тут ничего хорошего не стоит. Может быть, никто вообще не обратит внимание на эти отчеты, потому евро будут пытаться восстановитью То, куда направится пара евродоллар, будет зависеть преимущественно от Америки.

Почти всю неделю самая популярная пара провела в диапазоне между $1,33 и $1,34. Скорее всего, оформляется нисходящий тренд. Учитывая общий тренд, оптимальной стратегией остается продажа пары на подъемах курса. Сопротивление расположено на $1,3470 и $1,3500.