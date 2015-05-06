Доллар спускался ниже 50 рублей на подорожавшей нефти

В среду на новостях о подорожавшей до максимумов за 2015 год нефти доллар терял свои позиции по отношению к рублю. В 10.00 мск USDRUB уходила ниже отметки в 50 рублей до 49,933. К 10.51 пара приподнялась к 50,078.

Подешевел к рублю и евро — правда, не очень сильно: EURRUB стоит 56,305 к 10,58 мск.

Ликвидность российского валютного рынка невелика, а риски волатильности заставляют инвесторов быть осторожными. Рост рубля может быть кратковременным - по крайней мере, драйвером явились неожиданные новости о сокращении запасов нефти в США и с забастовками рабочих в ливийском порту. На этой информации «черное золото» подорожало, а рубль, соответственно, пошел в наступление. Как только поставки из Ливии восстановятся - нефть снова может подешеветь, а вслед за ней и рубль.

