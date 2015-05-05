EUR/USD: доллар упал после отчета о торговом балансе США

Сальдо торгового баланса США в марте выросло на 43,1%. По прогнозам аналитиков, дефицит внешнеторгового баланса страны должен был увеличиться до $41,2 млрд, однако он вырос на $15,5 млрд - на 43,1%, до $51,37 млрд - по сравнению с пересмотренными данными февраля (показатель февраля пересмотрен в сторону увеличения с $35,4 млрд до $35,89 млрд). Такие данные сегодня предоставило Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики Reuters ожидали, что дефицит внешнеторгового баланса США увеличится до $41,2 млрд. Сальдо торгового баланса показывает разницу в сумме от экспортируемых и импортируемых товаров, является самым крупным компонентом баланса платежей страны.

Данные по экспорту обычно дают возможность составить представление о развитии США. Из-за того, что иностранцы должны покупать национальную валюту для оплаты экспорта страны, это сильно влияет на курс доллара. Когда показатель выше ожидаемых, рынок обычно реагирует позитивно, если показатели ниже ожидаемых, то чаще всего фиксируют негативный/медвежий рынок для доллара.



Так и сейчас, после оглашения показателя пара EUR/USD пошла в рост, таким образом доллар теряет свои позиции: к 15:53 мск пара торговалась на уровне 1,1172 — максимуме сегодняшней сессии. Сейчас пара EUR/USD торгуется на отметке 1,1151.