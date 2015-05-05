Соглашение с Мексикой по обмену сырьем полностью изменит рынок нефти США

Кажется, Соединенные Штаты подошли очень близко к историческому моменту — подписанию соглашения с Мексикой по обмену нефтью. По оценкам экспертов, эта сделка полностью изменит нефтяную промышленность Америки.

Это соглашение считают очень важным, потому что после его заключения американские нефтяные компании смогут решить проблему перенасыщения локального рынка легкой нефтью, а мексиканская национальная компания Pemex получит возможность смешивать свое тяжелое сырье с легким сланцевым. Но самое главное — сделка позволит обойти запрет на экспорт нефти из США.

В случае, если соглашение одобрят, то каждый день США сможет отправлять в Мексику до 100 тыс. баррелей, хотя импорт нефти из Мексики не изменится. В свою очередь, американские сенаторы уже попросили Департамент торговли США выйти за пределы "нефтяного свопа" и обеспечить экспорт на условиях, аналогичных с поставками в Канаду. Как уверяют сенаторы, это позволит "гармонизировать торговлю энергоносителями в Северной Америке". К слову, с 1970-х годов, когда был введен запрет на экспорт сырой нефти из США, никаких исключений для компаний не делали. Затем, правда, разрешили вывозить нефть в Канаду, но только "для потребления или использования".

Как говорят эксперты в области энергетики, даже частичная отмена или обход запрета на экспорт нефти принесет экономические выгоды США. Сланцевая нефть, которую добывают в большом объеме, не могут переработать на побережье Мексиканского залива, но ее могли бы продать за границу. Если этот запрет снять, можно будет создать 400-800 тыс. рабочих мест. Кроме роста занятости, свободная торговля нефтью приведет к увеличению заработной платы и снижению цен на бензин для американских потребителей. Бесспорно, все это хорошо для восстановления экономики США.

Один из маленьких шагов на снятие запрета был сделан в июне 2014 года — Министерство торговли США разрешило экспорт сверхлегкой сырой нефти нескольким компаниям. Компании давят на правительство, а оно, в свою очередь, только оттягивает какое-либо конкретное решение. Только в декабре прошлого года правительство уточнило свою позицию — разрешена продажа нефти только в случае ее обработки, т.е. сырую нефть экспортировать нельзя, можно вывозить только нефтепродукты. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время.