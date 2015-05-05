Россия вступит в АБИИ как представитель от Азии

Как сообщает интернет-издание Asia Times, Россия присоединится к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций в качестве представителя от Азии. Кроме того, по информации южнокорейского агентства Yonhap, один из его источников, который принимал участие в четвертом раунде предварительных переговоров о функционировании АБИИ, рассказал, что доля голосующих акций Южной Кореи сократится от первоначальных 4-5% до 3-3,5% в связи со вступлением России в АБИИ в статусе представителя Азии.

«Если эта информация подтвердится, оформление России в качестве азиатского члена АБИИ станет свидетельством привилегированного статуса и особых отношений Москвы и Пекина, укрепляющихся вокруг общности геополитических интересов. Это также позволит России получить большее количество голосов в совете директоров банка, который рассматривается в качестве альтернативы институтам, возглавляемым США», — пишет издание.

Скоро будут официально объявлены правила руководства банком, отмечает Asia Times. По информации китайских СМИ, на долю азиатских членов АБИИ приходится 75% голосующих акций. 25% будут распределены между остальными странами-участницами. До подписания итогового «Соглашения об условиях» в Сингапуре должен состояться еще один раунд переговоров между Китаем и приглашенными для участия в финансовом проекте странами.

К слову, в других международных финансовых институтах (например, во Всемирном банке и Азиатском банке развития) Россия присутствует как представитель от Европы.

Напомним, АБИИ создан в 2014 году по инициативе Китая, соглашение об основании банка тогда подписала 21 страна. Штаб-квартира банка будет в Пекине, уставный капитал заявлен в размере $100 млрд. Окончательное формирование международной банковской структуры продолжится до конца 2015 года.