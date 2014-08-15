Пятница: Европа сидит тихо, США полны оптимизма

В пятницу центром внимания европейских рынков оставалась геополитическая ситуация. Инвесторы получили небольшую передышку после «голубиной» риторики Путина. В полдень индекс Europe Stoxx 600 повысился на 0,5%, закрепив достижения предыдущей сессии.

В выступлении перед российскими парламентариями и крымскими законодателями в четверг вечером Путин заявил, что Россия сделает всё, от нее зависящее, чтобы остановить конфликт на востоке Украины. В его выступлении чувствовались серьезные изменения тона по сравнению с недавними публичными выступлениями, во время которых российский лидер прямо обвинял США и Европу в провокациях и усилению конфронтации по украинскому вопросу. Многие аналитики отметили, что «инвесторы почувствовали больше комфорта после этих заявлений».

Однако беспокойство всё же не снимается полностью, поэтому европейские рынки испытывают определенное давление ситуации на Украине.



Британский индекс FTSE вырос сильнее всего в регионе (+0,6%), особенно после позитивных данных о ВВП Великобритании (уверенный рост во втором квартале подтвердился). Фунт подрос против доллара США и достиг уровня 1,6699.

А вот по Еврозоне неделя показала довольно мрачные данные: во втором квартале регион показал замедление роста экономики. Германия, локомотив объединенной Европы, впервые за полтора года снизила рост ВВП, а экономика Франции два квартала подряд топталась на месте. Данные минувшей недели показали, что Италия соскользнула в рецессию уже в третий раз с 2008 года, рискуя нарушить всю хрупкую экономику Старого Света.

Впрочем, несмотря на первоначальное падение индексов, рынки в целом закрыли последнюю сессию этой недели с повышением. Некоторые аналитики высказываются оптимистично: понижения индексов представляли лишь временный отскок, ситуационные неудачи, а не абсолютное прекращение экономического роста.

Работа с евро на валютных рынках в пятницу была неактивной: единая валюта осталась неизменной против доллара США ($ 1,3367). Эксперты говорят, что снижение глобального чувства риска, вероятно, поддержит на следующей неделе интенсивные валютные операции.

Что касается сырья, то золото на мировом рынке упало на 0,1% (до 1314,80 $ за тройскую унцию), а сырая нефть марки Brent стала на 0,2% выше (102,28 долларов за баррель).

На фондовых рынках лидером стала BHP Billiton PLC, акции которой выросли на 2,7%. В своем сегодняшнем заявлении представители этой горнодобывающей компании заявили, что одобряют продажу некоторых активов, чтобы больше сосредоточиться на добыче ресурсов (железной руды). Аналитики многих агентств рекомендуют покупать акции этой компании на долгосрочную перспективу.

S&P 500 при открытии прибавил 0,3%. Позже, во время сессии на Уолл-Стрит, будет выпущен индекс доверия потребителей от Мичиганского университета, а также данные по промышленному производству в США за июль. На ожидании этих данных доллар немного подрос. Экономисты HSBC прокомментировали ожидания: «Промышленное производство находится на подъеме, отражая продолжающийся бум в добыче нефти и газа, наряду с умеренным ростом в обрабатывающей промышленности.». По предварительным оценкам, показатель промышленного производства вырос на 0,3% по сравнению с июнем, равно как и выпуск продукции обрабатывающей промышленности.