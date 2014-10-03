EUR/USD: Евро подошел к двухлетнему минимуму, доллар становится сильнее

В пятницу евро падает против доллара, снова доходя до двухлетнего минимума. Все это связано с тем, что спрос на доллары усиливается перед публикацией отчетов о занятости в США. Данные появятся сегодня ближе к вечеру.

На закрытии азиатской сессии пара EUR/USD достигла уровня 1,2643 — это сессионный минимум, но впоследствии укрепилась около 1,2646. Сейчас пара торгуется на уровне 1,2645, теряя 0,19%. Скорее всего, соотношение EUR/USD найдет поддержку на уровне 1,2570 (минимум 30 сентября) и сопротивление на уровне 1,2716 (максимум 29 сентября).

Сейчас инвесторы выжидают, и их поведение больше всего зависит от того, каким окажется отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. По прогнозу, в США было создано более 200 тыс. рабочих мест в августе.

Вчера, в четверг, европейская единая валюта не получила поддержку, когда Европейский центральный банк воздержался от объявления дополнительного смягчения, даже несмотря на опасения дефляции в еврозоне. Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что с четвертого квартала банк начнет выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами, и запустит программу выкупа ипотечных облигаций во второй половине октября. Программы рассчитаны на два года, они должны существенно увеличить баланс ЕЦБ. Базовую процентную ставку сохранили на рекордно низкой отметке — 0,05%.

Единая валюта сейчас растет против фунта после утреннего падения до 0,7835. Пара EUR/GBP выросла на 0,08%, дошла до уровня 0,7853.