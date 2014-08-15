Азиатские рынки закрылись в плюсе

По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы выросли. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1% - до 147,97 пункта. За эту неделю индекс прибавил 2,7%, что стало максимальным подъемом с марта. Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,02%, гонконгский Hang Seng - на 0,62%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%.

Внимание рынка по-прежнему направлено на геополитические факторы, в частности, ситуацию вокруг Украины, а также на корпоративную отчетность и макроэкономическую статистику.



Опубликованные на этой неделе статданные указали на максимальное с 2011 года снижение ВВП Японии во 2-м квартале 2014 года, сокращение объема кредитования и ослабление темпов увеличения промпроизводства в Китае, а также отсутствие роста розничных продаж в США. "Мы получили ряд более слабых, чем ожидалось, статданных из Азии, Европы и даже США. Это поддержало настрой участников фондового рынка, повысив ожидания более долгого сохранения стимулирующей политики мировыми центробанками", - отмечает портфельный управляющий Pengana Capital Ltd. в Мельбурне Тим Шредерс.



Стоимость акций китайского оператора сети универсальных магазинов Parkson Retail Group Ltd. в Гонконге в пятницу подскочила на 13% благодаря сильной отчетности компании по итогам 1-го полугодия. Чистая прибыль Parkson за полугодие составила 252,9 млн юаней ($41 млн), превысив средний прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков на уровне 226 млн юаней. Бумаги австралийского производителя строительных материалов James Hardie Industries Plc снизились в цене на 7,2%. Квартальная прибыль компании упала на 80%. Акции китайского оператора связи China Mobile подорожали на 5,8% после того как компания объявила о намерении сократить субсидирование продаж мобильных телефонов. В текущем году China Mobile потратит на эти цели 21 млрд юаней, а не 34 млрд юаней, как планировалось ранее. Бумаги BHP Billiton Ltd. в Сиднее подорожали на 2,3%. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания сообщила, что на следующей неделе может объявить об отделении активов общей стоимостью порядка $12 млрд. Совет директоров BHP проведет заседание, в ходе которого обсудит изменение структуры компании таким образом, чтобы сфокусировать ее на основных видах продукции, включая железную руду и нефть.