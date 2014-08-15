Российский рынок акций закрылся ростом после выступления Путина

Российский рынок акций закрыл торги четверга ростом основных индексов после выступления президента Владимира Путина в Крыму.

Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже вырос на 0,62%, до 1407,53 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,91%, до 1231,94 пункта. В течение сессии ММВБ достигал отметки 1412 пунктов, а РТС поднимался до 1238 пунктов - максимума с конца июля.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова отмечает, что на фоне обещаний России сделать все от нее зависящее для скорейшего прекращения конфликта на юго-востоке Украины ММВБ пробил уровень в 1410 пунктов. "Однако рынок несколько расстроили слова о выделении 20 трлн руб. на развитие сектора ОПК, в том числе на финансирование подготовленной Минобороны Программы создания и развития военной группировки в Крыму, и индекс в течение дня опускался ближе к 1400 пунктам", - замечает эксперт.

"Мы рассматриваем текущее поведение рынка как отскок после сильного снижения. Для дальнейшего роста необходима деэскалация конфликта на Украине и стабилизация котировок нефти в районе $105-115 за баррель по сорту марки Brent", - говорит аналитик АКБ "Ланта-Банк" Роман Ермаков.

В лидерах роста по итогам дня можно было отметить котировки "Аэрофлота" (3,99%) и привилегированные акции "Башнефти" (3,96%). "Бумаги "Аэрофлота" растут второй день подряд на фоне заявления руководства компании, что они не собираются отказываться от модели лоукостера и рассматривают разные варианты, как ее реализовать без "Добролета", - поясняет Софья Кирсанова.

Хуже рынка чувствовали себя бумаги "Роснефти", которые выросли лишь на 0,14%. Вице-премьер Аркадий Дворкович в четверг пообещал, что правительство примет решение по предложению Сечина о выделении "Роснефти" из ФНБ 1,5 трлн руб. в течение двух недель. Компания обратилась за помощью к государству в связи с санкциями.

Лидировали в снижении привилегированные акции "Мечела" (-3,78) и Московской биржи (-1,49%). Позиции банков-кредиторов и "Мечела" сблизились, заявил журналистам в четверг Аркадий Дворкович, однако, видимо, еще недостаточно, чтобы принять решение.