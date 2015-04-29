Нельзя бездумно следовать за стадом инвесторов в китайские акции!

Согласно китайскому гороскопу, 2015 год — год овцы. Это ярко иллюстрируется стадным инстинктом на фондовых рынках Китая. Инвесторы подтолкнули активы к предкризисным максимумам, и уже есть слабые признаки начала ослабления.

Беспорядочные инвестиции в Китай могут выйти боком инвесторам. При ближайшем рассмотрении обеих экономических зон страны, нужно взять в расчет все тонкости рынка и принять взвешенное решение.

В 2015 году Shanghai Composite подпрыгнул на 30%. Размер ралли беспрецедентен и сам по себе, но еще более интригует тот факт, почему оно вообще произошло в условиях экономического фона. Ведь рост ВВП Китая замедлялся в течение всего первого квартала. Учитывая сезонные колебания, экономика выросла только на 5,3%. Слабее были практически все ключевые экономические данные, начиная от разочаровывающих розничных продаж, заканчивая промышленным производством ниже консенсус-прогноза.



Китайские экономические власти не сидят сложа руки, и недавние меры смягчения монетарной политики явились, судя по всему, основным фактором взлёта фондового рынка. И действительно, китайский центробанк на прошлой неделе сократил требования к банковскому резерву на 100 базисных пунктов — это крупнейшее разовое сокращение с 2008 года. Но замедление темпов роста никуда не делось, и никаких существенных изменений в этом плане, судя по всему, не будет и на протяжении остальной части года.

И без того сложный для инвесторов фон усложняется еще и структурой китайских биржевых фондов. Они, как правило, формируются в соответствии с индексами FTSE или MSCI, в которых доминируют банки, телекоммуникационные и энергетические компании — три неповоротливых, медленно растущих отрасли экономики, которые, по сути, вырождаются.

Более 40% компаний из индекса MSCI China — это банки, а они сейчас переживают трудные времена. После 10 лет двузначного роста доходов у пяти крупнейших китайских кредиторов, в 2014 году прибыль выросла только на 6,5%. В четвертом квартале результат и вовсе оказался отрицательным. Учитывая структурное замедление экономики и дополнительную финансовую либерализацию, которая наверняка сожмет процентную маржу, перспективы банков не самые светлые. Плюс ко всему, растет доля необслуживаемых, «плохих» кредитов.

Телекоммуникационные компании, в отличие от своих коллег в США и Европе, несмотря на реформы и введение 4G, не продемонстрируют ошеломляющей отчетности. Китайские пользователи уже привыкли использовать WiFi везде, куда они только приходят — из-за плохого покрытия мобильных сетей в прошлом.

Что же касается энергетического сектора, то в нем доминируют нефтяные компании. Проблемы, с которыми они сталкиваются, мы все хорошо заметили во время обвала нефтяных цен.

Прогноз роста MSCI China на 2015 год — 6%. Тем не менее, если мы посмотрим за пределы этого крупнокомпонентного индекса, мы увидим и другие захватывающие инвестиционные возможности китайского рынка. Одно из самых привлекательных предложений — Интернет и IT. Китай просто кишит молодыми и энергичными компаниями, которые предлагают инновационные услуги и продукты. Они работают на самом населённом рынке мира, где в последние несколько лет происходит бум новейших технологий. Это очень мощное сочетание, и компании в этом секторе могут обеспечивать прибыль в среднем в 20 — 30% в год.

Мы не знаем, чем закончится китайская финансовая реформа. Однако путь к реформе экологической — более прозрачный, и он, как и технологический сектор, представляет собой интересную инвестиционную перспективу. Руководство страны разрабатывает водоохранные и почвоохранные проекты, спонсирует проекты по разработке технологий, позволяющих снизить потребление каменного угля и уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Это обеспечивает серьезную поддержку компаниям, разрабатывающим альтернативную энергетику. Именно они, а не «старая гвардия» из списка MSCI China, должны быть в приоритете у инвесторов.

В Китае множество компаний, которые растут большими темпами, недостаточно исследованы и недооценены на современном рынке. Поэтому, если уж вы решили инвестировать в Китай — не присоединяйтесь к общему стаду, изучите рынок глубже. Учитывая сложность рынка Поднебесной, идти туда же, куда и все — большая ошибка.



Alexander Friedman, для Financial Times. Перевод - Tugrikk

