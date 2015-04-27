Форекс аналитика на 27.04.2015 - 28.04.2015

Начало теперешней торговой недели намечается довольно спокойным, так как во первых основные фундаментальные события запланированы на среду и четверг, а во вторых технические составляющие (в моем случае влитый в рынок объем, уровни вливания и открытый интерес участников) пока что не способствуют существенным движениям.

Из возможных сделок в понедельник и вторник отмечу:

AUD/USD - продажа с уровня 0.7870. В случае выполнения всех критериев торговой системы.

USD/JPY - покупка на уровне 118.30. В случае выполнения всех критериев торговой системы.

Не исключаю данных вариантов развития событий, непосредственно в среду и четверг, в моменты заседания центральных банков, о которых мы еще поговорим 29 числа.

Сейчас же мониторим и ждем достоверных сигналов.