У компаний из индекса S&P 500 серьезные проблемы с доходами

Колумнист Алекс Розенберг из CNBC уверен, что компании из списка индекса S&P 500 не догадываются о проблемах, которые сейчас создают. Суть сезона отчетов сводится к тому, что компании показывают сильные разрывы между прогнозируемыми и реальными уровнями доходов, и это для них может обернуться большой бедой. В то время, как компании в целом уже показали огромную прибыль и многие сильно превзошли ожидания, в этом году больше тех, кто упустил свою выручку этом году.

Прибыль у 95 компаний из индекса S&P 500 в первом квартале превысила прогнозы, по данным FactSet. Если число останется таким же, это будет первый раз, когда так много компаний индекса не оправдали ожидания аналитиков - с I квартала 2013 года. Теперь аналитики ожидают увидеть падение S&P 500 на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, в то время как прежде они оценивали падение в 2,6%, когда первый квартал закончится.

Между тем, отчеты о доходах красиво затмевают все ожидания аналитиков - 73% компаний увеличили прибыль на акцию, по оценкам FactSet. Это бьет все пятилетние рекорды. Растущие доллар и скольжения цен на нефть, конечно, также сыграли свою роль в этом движении. В целом аналитики, по-видимому, недооценили влияние макроэкономических факторов на объемы доходов. Тем не менее, компании, которые эффективно хеджируют свои активы от их воздействия, не должны показать падение прибыли. То есть рост доллара способствует росту прибыли, а компании готовились к тому, что эти факторы могут ударить по их доходам и они увидят разочаровывающие показатели.



Например, United Technologies сообщили, что они отмечали рост продаж на 3%, когда валюта сохраняла стабильность, но этот рост был больше, чем ожидали (4%), когда подул встречный ветер от укрепляющегося доллара. Тем не менее, несмотря на то, что объем продаж несколько снизился по сравнению с предыдущим годом, United Technologies удалось получить рост чистой прибыли на 15%, отчасти благодаря значительной помощи - $589 млн, полученных от контрактов в населенных пунктах. К слову, эта сумма равна 40% обычной выручки компании. Эти успехи "в первую очередь связаны с укреплением американского доллара по отношению к евро и канадскому доллару", пояснили в компании. В целом, если компании хотят использовать валютные колебания для подстраховки — понижая ожидания аналитиков, а затем показывая лучшие показатели, то это, кажется, им удалось.

"Негативное влияние валют на маржу было просто завышено из-за негативных корпоративных прогнозов от руководства, что привело к большим различиям между прогнозными цифрами и итоговыми отчетами", - пишет Джонатан Голуб, главный стратег рынка RBC Capital Markets. В любом случае, если резкие колебания валюты будут продолжаться или если активизируется Федеральная резервная система и вдруг повысит ставки, то компании, которые заботятся о хеджировании своих валютных рисков, будут более безопасны и привлекательны для инвесторов.

"Мы знали, что творится в этом сезоне отчетности. И видели, что сильный доллар действует как встречный ветер на доходы компаний", - говорит Джим Юрио, трейдер TJM Institutional Services. "Что мне нравится в этом, так это то, что теперь намного проще сказать, какие компании хорошо хеджировали валютные риски, а какие нет", - сказал он. - "Это обязательно нужно учитывать, когда выбираете, на какую «лошадку» ставить".

Тем не менее, Брайан Статленд из Equity Armor Investments говорит, что инвесторы игнорируют неутешительные отчеты о продажах. "Движение вверх доллара и падение нефти в настоящее время рассматривается как разовое мероприятие, которое негативно сказывается на доходах. Таким образом, рынок говорит, что прогнозные доходы должны прийти в соответствие с оценками тогда, когда сильный доллар и нефть уже исчерпают себя и стабилизируются", - добавил он. - "Это оправдывает поведение плоского рынка - компании просто получают единовременный корпоративный заряд", - добавил Статленд. "Я думаю, сейчас опасно играть на акциях, потому что будущие промахи могут привести к довольно большому шоку на рынке".

Другими словами, если проблема с доходами окажется больше, чем отыграли недавно на сильном долларе и слабой нефти, инвесторы будут действительно сильно напуганы.