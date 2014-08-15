Внимание рынка смещается с геополитики на более насущные вещи

На торгах в четверг иена подешевела против большинства основных валют на фоне растущей уверенности рынка в том, что ситуация в Украине и на Ближнем Востоке стабилизировалась. Евро/доллар продолжил волатильную консолидацию в диапазоне последних дней, а фунт/доллар опускался до четырехмесячного минимума. «Возникновение любого геополитического конфликта поначалу имеет большое влияние на рынок, однако с течением времени, даже, если ситуация не улучшается, инвесторы привыкают к этому и переключают свое внимание на что-то еще», - говорит Грег Андерсон из Bank of Montreal. – «Именно это сейчас и происходит: фокус внимания смещается на действия Банка Японии, который, как ожидается некоторыми участниками рынка, может довольно скоро запустить новый раунд покупки активов».