Арестован трейдер, предположительно обваливший американский рынок в 2010 году

Вчера в Лондоне был арестован высокочастотный трейдер Навиндер Сингх Сарао. Он подозревается в том, что сыграл главную роль в обвале американского рынка в мае 2010 года, когда в течение одного дня рыночная стоимость акций Уолл-стрит упала почти на 1 трлн долларов, а Dow Jones Industrial Average обрушился более чем на 1000 пунктов.

Департамент юстиции США вчера заявил, что Сарао обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынками. Согласно предположениям властей, он использовал программу-робота для создания крупных ордеров на продажу, чтобы сдерживать цены. Затем он отменял эти сделки и покупал контракты по сниженным ценам, чтобы забрать профит, когда рынок восстанавливался.



«Его действия в значительной мере повлияли на дисбаланс ордеров на рынке, который, в свою очередь, привел к флэш-крэшу», — говорит Этан Гельман, руководитель отдела в Комиссии по торговле товарными фьючерсами, которая подала параллельный иск против Сарао во вторник. Эта ситуация — первая в истории регуляторов и фондового рынка, когда американские регуляторы обвиняют в обвале рынка прямые манипуляции одного человека. Вероятно, арест Сарао возобновит волну критики высокочастотного трейдинга. Этот вид торговли попал под удар еще в 2014 году, когда в свет вышел бестселлер Майкла Льюиса «Flash Boys”, в котором подробно описывается процесс манипуляции фондовыми рынками.



