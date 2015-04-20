Контроль над своей торговлей!

Чтобы сохранять самоконтроль, требуется физическая и психическая энергия. Например, исследования показали, что у многих людей существуют ограничения на количество самоконтроля. Когда их в лаборатории просят решить ряд задач, требующих самоконтроля, в конце концов они устают и с трудом сохраняют самообладание при выполнении последующих задач. Это явление обычно наблюдается у трейдеров, неоднократно входящих и выходящих из рынка. Они замечают, что делать сделку за сделкой становится все труднее, появляется усталость и продолжать торговлю трудно. Самоконтроль отнимает энергию и, чем больше дисциплины — тем больше энергии потребуется для продолжения работы. Как и при любой напряженной деятельности, в конечном счете, исчерпаете запасы энергии. Таким образом, наиболее лучший способ сохранять самообладание на долгое время состоит в том, чтобы заполнить психическую энергию. Но как Вам ее сэкономить или накопить? Конечно, Вы можете ограничить число сделок, которые Вы делаете в день или в неделю и, таким образом, ограничить количество энергии, которую расходуете. Вы можете также убедиться, что Вы достаточно много спите, регулярно делаете физические упражнения и едите питательную пищу. Это также будет гарантией, что ваша физическая и психическая энергия — на пиковых уровнях. Когда трейдер устает после ряда сделок, ему будет трудно поддерживать дисциплину.От усталости снижается значение потенциальной награды, которую можно достичь, если сохранять самообладание. Таким образом, в ваших интересах накопить так много психической энергии, как только возможно. Если у Вас будет много энергии, Вы сможете лучше оценивать потенциальную прибыль, которую получите, поддерживая дисциплину. А если в фокусе деятельности находится потенциальная прибыль, она может действовать, как мощный стимул. Вы будете поддерживать дисциплину, даже когда начинаете немного уставать. Не стоит недооценивать воздействие психологических процессов, которые могут помочь Вам сохранить дисциплину. Убедитесь, что Вы хорошо отдохнули и полны энергии перед началом торгового дня. Чем больше энергии будет в Вашем распоряжении, тем легче Вам будет поддерживать самоконтроль, необходимый, чтобы следовать плану торговли и последовательно получать прибыль. И в конце успевайте тратить то что вы заработали!!!