USD/JPY: Доллар теряет позиции против иены, опасаясь состояния мировой экономики

В четверг утром иена растет против доллара, т. к. на азиатских торговых снижаются котировки, и это резко стимулирует спрос на валюту-убежище. Доллар теряет позициииз-за опасений по состоянию мировой экономики, которая тянет вниз фондовые индексы, провоцирует коррекцию доллара после быстрого роста в последние дни.

Пара USD/JPY торгуется около 108,86, но была на уровне около 108,55 в течение сессии. Это намного ниже шестилетнего максимума в 110,09, которого достигла пара во второй половине дня в среду.



Слабеющие котировки и риски потерь проявились в ходе азиатской сессии в резком падении индекса Nikkei Stock Average, что привело к массовым покупкам иены как безопасного актива за доллары. Позже ключевой индекс понизился на 2,1% и оказался ниже уровня 16000 впервые за две недели. Стратег по ценным бумагам Сусуки Ямада из Merrill Lynch считает, что доллар не выйдет за пределы отметки в 110 иен. По его мнению, американская валюта, скорее всего, будет колебаться в районе 108 иен до конца этого года, т. к. иена уже относительно слаба для использования в обмене среди торговых партнеров Японии.