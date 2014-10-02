Нефть в мире дешевеет на фоне окрепшего доллара

В мире цены на нефть падают во время торгов в четверг из-за укрепления доллара. Об этом сообщают данные сегодняшних торгов.

Так, цена фьючерсов на нефть Brent опускалась до минимума двух последних лет - до $94,21 за баррель. По состоянию на 10.15 мск она торговалась на уровне $94,08 за баррель. В то же время стоимость фьючерсов на сырую нефть WTI снижалась до $90,89 долларов за баррель, сейчас торгуется на уровне $90,67.

Покупку нефти затрудняет сейчас рост курса доллара, особенно для тех, кто пользуется другими валютами. Характерное понижение цен на нефть "вызвано укреплением доллара, который достиг максимума за последние четыре года против основных валют", - прокомментировал начальник нефтяного и газового сектора Азиатско-Тихоокеанского региона Санджив Гупта (Sanjeev Gupta), его слова цитирует агентство AFP. "Помимо этого рынки ждут статистику по безработице США, которая должна быть опубликована в пятницу", — добавляет эксперт.

По мнению трейдеров, опрошенных агентством Рейтер, Саудовская Аравия хочет развязать "войну цен" со своими конкурентами. "Снижение цен на нефть Саудовской Аравии - признак того, что она больше не будет сокращать производство и, скорее всего, готовится к борьбе за рынок", — комментирует аналитик Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф (John Kilduff) для агентства Bloomberg.