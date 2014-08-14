Европа: индексы растут, а евро падает

Что касается Европы, то сегодня биржи ждут публикации важной статистики: французский и немецкий ВВП за второй квартал. Согласно прогнозам, они подросли на 0,1% и 2,5% соответственно, однако многие аналитики очень сильно сомневаются в таком оптимизме.

За вчерашний день евро продолжил падать относительно доллара, потому что макроэкономическая ситуация не внушает совершенно никакого оптимизма. Инвесторы давят на ЕЦБ: нужно стимулировать экономику и спасать единую валюту. ЕЦБ отговаривается стандартными мягкими заявлениями.



Несмотря на падение евро, национальные фондовые индексы Старого Света по итогам вчерашней сессии все-таки подросли (практически везде, кроме Исландии и Люксембурга), и причиной тому — корпоративная отчетность, которая оказалась вполне приличной.

Герой списка Stoxx Euro 600 за вчераший день — немецкий энергетический концерн E.On, который прибавил 5,1%, что существенно выше ожиданий рынка.