Европа: индексы растут, а евро падает

Что касается Европы, то сегодня биржи ждут публикации важной статистики: французский и немецкий ВВП за второй квартал. Согласно прогнозам, они подросли на 0,1% и 2,5% соответственно, однако многие аналитики очень сильно сомневаются в таком оптимизме.
За вчерашний
день евро продолжил падать относительно
доллара, потому что макроэкономическая
ситуация не внушает совершенно никакого
оптимизма. Инвесторы давят на ЕЦБ: нужно
стимулировать экономику и спасать
единую валюту. ЕЦБ отговаривается
стандартными мягкими заявлениями.
Несмотря на падение евро, национальные фондовые индексы Старого Света по итогам вчерашней сессии все-таки подросли (практически везде, кроме Исландии и Люксембурга), и причиной тому — корпоративная отчетность, которая оказалась вполне приличной.
Герой списка Stoxx Euro 600 за вчераший день — немецкий энергетический концерн E.On, который прибавил 5,1%, что существенно выше ожиданий рынка.