Антимонопольные регуляторы ЕС предъявят иск Google

Европейский антимонопольный регулятор планирует предъявить официальное обвинение против Google Inc. Корпорации инкриминируется нарушение антимонопольного законодательства: подходит к концу многолетнее разбирательство, которое может стать самым крупным с тех пор, как ЕС наказал корпорацию Microsoft 10 лет назад. Согласно источникам в регулирующих структурах ЕС, Маргрет Вестагер, глава антимонопольного комитета ЕС, приняла решение во вторник и уже согласовала его с президентом Еврокомиссии, Жаном-Клодом Юнкером. Как ожидается, сегодня она объявит о нем своим коллегам-комиссарам.



Основная жалоба заключается в том, что Google использует свое доминирование в поисковом сегменте Интернета для продвижения собственных сервисов в Европе. Конкуренты Google жалуются, что результаты Google-поиска в таких областях, как путешествия, шопинг и карты выдают прежде всего собственные предложения Google, и только во вторую очередь — ссылки на аналогичные онлайн-услуги соперников. Google отрицает нарушение антимонопольного законодательства и утверждает, что предоставляет наиболее релевантные запросам результаты поисковой выдачи.

Всё происходящее ведет к тому, что корпорация столкнется с 6-миллиардным штрафом. Фьючерсы на акции Google на момент 12.04 мск уже потеряли 0,79%.