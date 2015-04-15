Антимонопольные регуляторы ЕС предъявят иск Google

Основная жалоба заключается в том, что Google использует свое доминирование в поисковом сегменте Интернета для продвижения собственных сервисов в Европе. Конкуренты Google жалуются, что результаты Google-поиска в таких областях, как путешествия, шопинг и карты выдают прежде всего собственные предложения Google, и только во вторую очередь — ссылки на аналогичные онлайн-услуги соперников. Google отрицает нарушение антимонопольного законодательства и утверждает, что предоставляет наиболее релевантные запросам результаты поисковой выдачи.
Всё происходящее ведет к тому, что корпорация столкнется с 6-миллиардным штрафом. Фьючерсы на акции Google на момент 12.04 мск уже потеряли 0,79%.